انحسار السيولة وغياب المحفزات يعمقان خسائر الأسواق

حاتم فاروق (أبوظبي)

انحسرت سيولة الأسواق المالية المحلية، متأثرة بحالة حذر وترقب وعدم اليقين قلصت ثقة المستثمرين في عودة الأسهم إلى مسارها الصاعد خلال جلسة تعاملات أمس، بعدما جاءت البيانات المالية الفصلية لعدد من الشركات المدرجة دون التوقعات، فضلاً عن تخلي المؤشرات المالية عن مستويات دعم مهمة، مع استمرار غياب المحفزات واختفاء أسهم المضاربة عن شاشات التداول.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين بالأسواق المالية المحلية، نحو 442.2 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 209.9 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4418 صفقة. وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة أمس على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.06% ليغلق عند مستوى 4581 نقطة، حيث سجلت قيمة تداولات المستثمرين نحو 113.7 مليون درهم، بعدما تعاملوا على أكثر من 36.2 مليون سهم، من خلال إبرام 815 صفقة.

وتم خلال جلسة تعاملات المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التداول على أسهم 27 شركة مدرجة، ارتفعت منها 4 أسهم، وتراجعت أسعار 9 أسهم، فيما ظلت أسعار 14 سهم عند إغلاقها السابق.

وفي سوق دبي المالي، أغلق المؤشر العام للسوق على تراجع بلغت نسبته 0.39% متخلياً عن مستوى الدعم 3400 نقطة، ليغلق مع نهاية الجلسة عند مستوى 3395 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 328.5 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمرو السوق على أكثر من 173.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3603 صفقات.