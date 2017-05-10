«المركزي»: 28 شركة تمويل و141 «صرافة» في الدولة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع عدد شركات التمويل العاملة في الإمارات إلى 28 شركة بزيادة شركة واحدة في الربع الأول من 2017، كما ارتفع عدد شركات الصرافة بواقع شركة واحدة خلال نفس الفترة ليصل عددها الإجمالي بالدولة إلى 141 شركة بنهاية مارس الماضي، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.

وظل عدد بنوك الأعمال بالدولة مستقراً عند 11 بنكاً في الربع الأول من العام الجاري، كما استقر أيضاً عدد مكاتب الوساطة العاملة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية عند 11 مكتباً، خلال نفس الفترة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المصرف تراجع عدد مكاتب التمثيل بالدولة للبنوك الأجنبية إلى 107 مكاتب بنهاية الربع الأول من 2017، مقارنة مع 114 مكتباً في نهاية 2016 بانخفاض 7 مكاتب.

وانخفض عدد شركات الاستثمار المالية بواقع 3 شركات خلال نفس الفترة، ليستقر عند 22 شركة بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 25 شركة بنهاية ديسمبر 2016.