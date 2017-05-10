«تعاونية الاتحاد» ترصد 30 مليون درهم لتخفيض أسعار السلع خلال رمضان

فهد الأميري (دبي)

أطلقت «تعاونية الاتحاد» حملاتها الترويجية لموسم شهر رمضان المبارك بنسبة خصومات تصل إلى 75% بموازنة مرصودة تقدر بـ 30 مليون درهم، من منطلق حرصها على نشر الخير والتخفيف عن كاهل المتسوقين، وتوفير أفضل السلع وأجودها بأسعار تنافسية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته التعاونية، أمس، في مقرها بالعوير، بحضور الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وحارب محمد بن ثاني مدير قطاع العمليات ممثلاً عن الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، وسهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق للتعاونية.

وعلى هامش المؤتمر قال النعيمي «جددت وزارة الاقتصاد تأكيدها على استقرار أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، ولن يكون هناك أي ارتفاع في الأسعار»، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت تأكيدات بثبات الأسعار من مسؤولي منافذ البيع في الدولة، خلال الاجتماعات التي انعقدت في مختلف مناطق الدولة، ضمن خطة الاستعداد لشهر رمضان الكريم».

من جانبه، قال حارب محمد بن ثاني «استمراراً لنهجنا في إسعاد المتسوقين رفعت التعاونية عدد حملاتها الترويجية إلى 5 حملات ترويجية خلال موسم شهر رمضان المبارك لهذه السنة، مقارنة بـ3 حملات خلال الفترة نفسها للسنة السابقة بنسبة زيادة نحو 67% في عدد الحملات، وبنسبة زيادة 40 %، بالمقارنة مع موازنة العام الماضي التي كانت 18 مليون درهم، للإسهام في تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين خلال موسم شهر رمضان المبارك، والمساهمة في نشر الخير وغرس العادات الإيجابية بين أفراد المجتمع وتشجيعهم على فعل ونشر الخير».

وأضاف أن العروض تشمل نحو ألفي سلعة متنوعة ومختلفة تصل نسبة التخفيضات إلى 75% على السلع الرمضانية الأساسية المختارة.

وأضاف «إجمالي حجم الاستثمارات التي تضخها التعاونية حتى 2020 ستبلغ 1.2 مليار درهم، ولدينا حالياً 12 فرعا للجمعية في دبي، وخططنا أن يصل عدد الأفرع حتى 2020 إلى 20 فرعاً، وأن هناك فرصة للتوسع في المناطق الشمالية، وسيتم قريباً افتتاح فرع في أم القيوين».