التوسع الخارجي مرتبط بتجارة الإمارات

حسام عبدالنبي (دبي)
كشف معالي عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، عن خطة التوسع الخارجي لبنك المشرق خلال السنوات المقبلة، حيث أكد أن البنك لا يستهدف مجرد اقتناص فرصة وجود رخصة للعمل في أي دولة، وإنما يركز على التوسع المرتبط بتوسع تجارة الدول المختلفة مع دولة الإمارات، موضحاً أن البنك يسعى لخدمة التجارة في دولة الإمارات، ولذا يعمل في الدول التي يزيد توجه الشركات والتجار من الإمارات فيه، حيث يوجود «المشرق» حالياً في 12 دولة، ولديه وجود في أهم مراكز المال والأعمال في العالم، مثل نيويورك ولندن وهونج كونج ومومباي، فضلاً عن وجوده في عدد من الدول الخليجية والعربية.
وقال الغرير، خلال احتفال «المشرق» بالذكرى الخمسين على تأسيسه في الإمارات، إن زيادة حجم تجارة الإمارات مع الصين ربما يجعل البنك يفكر في التواجد في الصين ضمن استراتيجيته المستقبلية، وذلك رغم أن فرع البنك في هونج كونج يوفر 85% من خدماته إلى الصين.
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وتوقع الغرير، أن تحقق البنوك نمواً في الأصول لايتجاوز 5% خلال العام الحالي وبما يتناسب مع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي التي يرجح أن تبلغ 3% حيث سيكون الأداء في 2017 مماثلاً للعام الماضي، مشدداً على أن القطاع المصرفي في الإمارات يتميز بوضع جيد، قياساً إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، فضلاً عن توافر الودائع الكافية والسيولة القوية.
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وشدد على أن القطاع المصرفي في الإمارات سيشهد تغيرات دراماتيكية خلال الخمس سنوات المقبلة تماثل التغيرات التي حدثت على مدار 50 عاماً مضت خاصة فيما يتعلق بسرعة وجودة أداء الخدمات للعملاء والدفع اللحظي، مؤكداً أن التقنية الحديثة فيما يتعلق بالبلوك تشين والذكاء الصناعي.