سلطان الجابر: منتدى «الحزام والطريق» يعزز النمو الاقتصادي

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة أن منتدى «الحزام والطريق» الذي يعقد يومي 14 و15 مايو الجاري في العاصمة الصينية «بكين» يعزز النمو الاقتصادي والأمن إقليميا وعالميا مشددا على دعم دولة الإمارات بقوة لهذه المبادرة.

وقال معاليه في مقابلة مع وكالة أنباء «شينخوا» الصينية إن «منتدى الحزام والطريق» معلم مهم في تطوير الجهود التاريخية للصين ودول «مبادرة حزام وطريق» من أجل تحويل اقتصادات طريق الحرير القديم وتقوية الروابط بينها إضافة إلى ربطها بشكل أفضل مع بقية العالم.

ولفت إلى ما أحرزته مبادرة «حزام وطريق» بعيدة النظر منذ أن أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013 وأضاف أنه خلال هذه الفترة استثمرت الصين مباشرة أكثر من 50 مليار دولار وأنشأت البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية - المؤسسة متعددة الأطراف الجديدة - التي تهدف إلى تمويل الأشغال العامة الحيوية في جميع اقتصادات آسيا الناشئة».

وأشار معاليه إلى أن الإمارات عضو مؤسس في البنك الآسيوي وملتزمة بمهمته المركزية لترجمة رؤية الحزام والطريق إلى الحياة، موضحا أن «نهج الصين إزاء التنمية الاقتصادية يعكس نهجنا الخاص».