47 ٪ حصة «الصغيرة والمتوسطة» من عقود «إكسبو 2020»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

استحوذت الشركات الصغيرة والمتوسطة على 47% من إجمالي عدد العقود التي تم ترسيتها على جميع الشركات من قبل إكسبو 2020، وذلك حتى شهر شهر أبريل الماضي، حسب نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي».

وقال العلي في تصريحات على هامش «لقاء المشترين» الذي نظمه إكسبو 2020 دبي، أمس، «عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في البوابة الرقمية الخاصة بطرح العقود والمناقصات لإكسبو 2020 دبي، بلغ حتى الآن 10022 شركة، فيما بلغ عدد جميع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المسجلة في البوابة 14776 شركة»، مؤكداً أن إكسبو 2020 دبي يولي اهتماماً خاصاً بهذه الفئة من الشركات، من خلال توفير الفرص والدخول في المناقصات المتنوعة التي يتم طرحها.

وأوضح أن الفعاليات التي يتم تنظيمها بشكل مستمر، ومن ضمنها «لقاء المشترين» تشكل منصة حيوية للتواصل بين الشركات المتوسطة والصغيرة ونظيراتها من كبريات الشركات الدولية، والاطلاع على التجارب الناجحة من مختلف دول العالم، وعقد الصفقات والشراكات في مجمل قطاعات الأعمال في إكسبو 2020 دبي، لافتاً إلى أنه يجري العمل على تنظيم المزيد من الفعاليات المعنية بهذه الفئة من الشركات.

ولفت إلى أن إكسبو 2020 حرص على تطوير عملية التقديم على المناقصات، من خلال البوابة الرقمية، وإتاحة المشاركة للشركات المحلية ومن أي دولة في العالم على حد سواء، ما يؤكد عالمية الحدث، مشيراً إلى أن الشركات الكبيرة التي فازت بعقود للحدث تعطي أيضاً الفرصة لنظيراتها المتوسطة والصغيرة، من خلال عقود فرعية أيضاً، وهو ما تنص عليه العقود الخاصة بالحدث.

من جهته، قال عبد الله البلوشي، مدير تطوير الأعمال في شركة جميرا مركز ألمانيا والشرق الأوسط لابتكارات المواد الصحية خلال لقاء المشترين إن شركته تهدف إلى تقديم منتجات مبتكرة لأول مرة في العالم، ومتوقعاً الحصول على عقود من إكسبو 2020 دبي الذي بات من أبرز المحركات الاقتصادية للمنطقة.

بدوره، قال أحمد الموماني، المدير العام لشركة لوكسلامب الإماراتية المتخصصة في تقديم حلول الإنارة «المشاركة في فعالية «لقاء المشترين» فرصة ثمينة بالنسبة لنا كشركات صغيرة ومتوسطة، فقد أتاحت لنا عرض أحدث التقنيات التي نقدمها، والتي توصلت إليها علم الإنارة حول العالم، وقد اجتمعنا مع ممثلين من شركة الفطيم كاريليون لبحث فرص التعاون وكان لقاء مثمراً».

وكانت الفطيم كاريليون فازت بمناقصة من المعرض، لتكون المقاول الرئيس الذي سيتولى مسؤولية تشييد المباني الرئيسة في مناطق الموضوعات الثلاث في إكسبو 2020 دبي، بلغت قيمة العقد 2.2 مليار درهم، وهو أول مناقصة من مجموعة مناقصات قيمتها الإجمالية 11 مليار درهم، يعتزم إكسبو 2020 دبي طرحها في عام. وقال الموماني، «نأمل بالتعاقد مع شركة الفطيم كاريليون والشركات الكبيرة المشاركة لاقتناص الفرصة، والحصول على عقود من مناقصات إكسبو 2020 دبي».

وتتضمن التسهيلات التي يمنحها إكسبو للشركات الصغيرة والمتوسطة الإعفاء من مبلغ التأمين الابتدائي، وضمان الدفعة المقدمة، وسداد 50% من قيمة السلع والمواد مقدماً، وسداد 25% من قيمة الخدمات مقدماً، إلى جانب منح نسبة 20% من إجمالي قيمة الإنفاق المباشر وغير المباشر، بعقود تتجاوز قيمتها 5 مليارات درهم.