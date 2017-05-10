  • الخميس 14 شعبان 1438هـ - 11 مايو 2017م

الخرسانة والطابوق يلحقان الإسمنت بعد زيادة الطن 30 درهماً

ارتفاعات بأسعار المنتجات الإسمنتية في السوق المحلي
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تاريخ النشر: الخميس 11 مايو 2017

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفعت أسعار بعض مواد البناء في السوق المحلي بنسب متباينة خلال الشهر الحالي، وفي مقدمتها الإسمنت والخرسانة الجاهزة والطابوق.

وقال مقاولون وعاملون بقطاع البناء والتشييد لـ«الاتحاد» إنهم فوجئوا بارتفاعات في أسعار الإسمنت بداية من النصف الثاني من أبريل الماضي، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 20 إلى 30 درهماً في الطن.

وأوضحوا أن ارتفاع أسعار الإسمنت تبعته ارتفاعات متتالية في بقية المنتجات الإسمنتية، وفي مقدمتها الخرسانة الجاهزة، والطابوق، مؤكدين أن ارتفاع أسعار مواد البناء ليس له مبرر، في ظل استقرار الطلب بالسوق.

بيد أن مسؤولي مصانع إسمنت أكدوا أن زيادة سعر طن الإسمنت لها ما يبررها في ظل تحمل المصانع خسائر مالية متتالية منذ 6 أشهر، بعد زيادة تكلفة الطاقة نتيجة ارتفاع سعر الفحم بنحو 90%.

وقالوا: زيادة سعر طن الإسمنت بنحو 30 درهماً لا يغطي حجم الخسائر التي لا تزال تتحملها المصانع، موضحين أن كلفة الطاقة بمصانع الإسمنت تعادل نحو 80% من كامل الإنتاج، كما يستحوذ الفحم على 60% من تكلفة الطاقة، مقابل 40% للكهرباء. ... المزيد
     
 

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