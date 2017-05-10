ارتفاعات بأسعار المنتجات الإسمنتية في السوق المحلي

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفعت أسعار بعض مواد البناء في السوق المحلي بنسب متباينة خلال الشهر الحالي، وفي مقدمتها الإسمنت والخرسانة الجاهزة والطابوق.

وقال مقاولون وعاملون بقطاع البناء والتشييد لـ«الاتحاد» إنهم فوجئوا بارتفاعات في أسعار الإسمنت بداية من النصف الثاني من أبريل الماضي، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 20 إلى 30 درهماً في الطن.

وأوضحوا أن ارتفاع أسعار الإسمنت تبعته ارتفاعات متتالية في بقية المنتجات الإسمنتية، وفي مقدمتها الخرسانة الجاهزة، والطابوق، مؤكدين أن ارتفاع أسعار مواد البناء ليس له مبرر، في ظل استقرار الطلب بالسوق.

بيد أن مسؤولي مصانع إسمنت أكدوا أن زيادة سعر طن الإسمنت لها ما يبررها في ظل تحمل المصانع خسائر مالية متتالية منذ 6 أشهر، بعد زيادة تكلفة الطاقة نتيجة ارتفاع سعر الفحم بنحو 90%.