ميرزا بطل دراجات النخبة في سيح السلم

رضا سليم (دبي)

أحرز يوسف ميرزا دراج فريق الإمارات للمحترفين، المركز الأول لسباق سيح السلم للدراجات الهوائية، «النخبة» والذي أقيم أمس بمضمار القدرة بمنطقة سيح السلم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمشاركة 48 دراجا، خاضوا المنافسات لمسافة 128 كلم، ومثل المشاركون 4 فئات، الأولى من الأندية، والثانية من الهواة المواطنين، والثالثة من الأجانب داخل الدولة، والرابعة من الدراجين المعتزلين.

ويعد السباق الثاني في النسخة الثانية، ويقام السباق الثالث والأخير الشهر المقبل، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية مليون درهم للمراكز من الأول إلى العشرين.

وحصل ميرزا على جائزة المركز الأول وقدرها 200 ألف درهم، وجاء أحمد المنصوري من فريق شباب الأهلي- دبي، في المركز الثاني، وحصل على جائزة مالية قدرها 150 ألف درهم، وحل في المركز الثالث جابر المنصوري من فريق شباب الأهلي- دبي، وحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم.

وقال الشيخ مروان بن حشر آل مكتوم مدير السباق إن الرياح ساعدت على زيادة الإثارة، خاصة أن المنطقة مكشوفة، ولا يمكن القول إن الرياح ساعدت أو عطلت الدراجين، ولكنها على مدار السباق كانت مؤثرة، مشيرا إلى أن السباق بشكل عام كان أصعب من الأول، خاصة من الناحية التكتيكية، كما أن مشاركة لاعبي الأندية زاد من خبرتهم من خلال الاحتكاك من دراجين أجانب، ولا يمكن أن نطلق عليه سباق للمحترفين، فلا يوجد فيه سوى لاعبين اثنين فقط.