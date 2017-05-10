«الكونجرس 67» يعلن بداية «إمبراطورية إنفانتينو»

معتز الشامي (المنامة)

تترقب أنظار العالم اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ67، الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة، صباح اليوم، بحضور اتحادات 211 دولة تشكل الجمعية العمومية للفيفا،

ويعد هذا الكونجرس محطة مهمة في تاريخ كرة القدم حيث يشهد مناقشة العديد من الملفات أبرزها الميزانية الختامية للعام الماضي والإعلان عن فائض في الميزانية وتوقعات بأرباح صافية تتجاوز 3 مليارات دولار العام المقبل وحده، بما يعزز من وعد رئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو، بزيادة المساعدات المالية للاتحادات الوطنية في العالم إلى 5 ملايين دولار لكل اتحاد خلال الدورة الواحدة بواقع مليون و250 ألف دولار في العام.

وعلى الجانب الآخر، شهدت أروقة «أسبوع الكونجرس» الذي تستضيفه البحرين، تحركات متسارعة للثعلب السويسري جياني إنفانتينو لتعميق حضوره القوي، وملء الفراغ الذي تركه الداهية بلاتر، بعد رحيله بتهم فساد لا حصر لها، ما عكس مؤشرات أكثر من إيجابية عن نجاح جياني إنفانتينو في التأسيس وبقوة لإطلاق امبراطوريته القوية في رئاسة فيفا، بعدما بات أكثر تأثيراً ونفوذاً وسيطرة، على اتحادات قارية عدة، ضمنت له أن يحظى بالثقة والتأييد والولاء مما يقارب 150 دولة بالعالم، تتوزع على قارات أوروبا، أفريقيا، كونكاكاف، كونميبول، أوقيانوسيا ونصف الاتحادات الآسيوية على الأقل.

وحرص إنفانتينو على حضور كل اجتماع، عقد على مدار أيام الأسبوع الجاري في البحرين، للاتحادات القارية الـ6 التي حضرت بكامل تشكيلاتها للمشاركة في كونجرس الفيفا، واستضافها الاتحاد الدولي خلال 5 أيام متتالية، وقد ظهر جلياً، استغلال الثعلب السويسري لخروج الشيخ أحمد الفهد عن المشهد وإعلانه الانسحاب من مناصبه، بالإضافة لسقوط عيسى حياتو في انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي.