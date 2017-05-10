أشتون كوتشر.. متعدد المواهب

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض خبر نشره الموقع الإلكتروني popsugar مواهب النجم الأميركي أشتون كوتشر في تحسين المنازل في مسلسله على الإنترنت «MyHouzz»، حيث يفاجئ أشتون، مع زوجته الممثلة الأميركية ميلا كونيس، أسرهما بتحسينات مذهلة على منزلهم، لكننا لم نكن نعلم أنه بارع ولديه العديد من المهارات في هذا المجال.

ونشر أشتون، الوالد لطفلين والمستثمر التكنولوجي، مؤخراً صورة على حسابه في «إنستغرام»، حيث لا يخشى اتساخ يديه ببعض الإصلاحات المنزلية، وكتب تحت صورته، «العمل يبدأ حقاً لحظة وصولك إلى المنزل.. أصلح الثلاجة». وكان أشتون يظهر في الصورة، وهو مستلق على وجهه على الأرض، ويمسك بيده مصباحاً يدوياً ينير له تحت الثلاجة التي تم تفكيكها جزئياً وزوجته ميلا كونيس تتابع الأمر.

وعلى الرغم من أنه ليس أمراً مفاجئاً أنه فنان متعدد المواهب، إلا أنه من المثير للإعجاب أنه يقوم بدوره كرب أسرة على أكمل وجه.