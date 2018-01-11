فاطمة المري بطلة كأس رئيس الدولة للسيدات

أبوظبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات صباح أمس في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم جانبا من فعاليات سباق كأس للقدرة والتحمل الذي ينظمه النادي تحت رعاية سموه والذي انطلق أمس الأول، ويختتم اليوم، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية، وبرعاية إعلامية رئيسية من أبوظبي للإعلام.

وشهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان جانبا من منافسات سباق السيدات لمسافة 100.51 كلم، الذي شاركت فيه 68 فارسة، كما قام سموه بجولة تفقدية في مرافق قرية بوذيب التقى خلالها بعدد من المشرفين والمدربين وطواقم التحكيم ورؤساء اللجان الفنية واطمأن منهم على سير الإجراءات المتعلقة بالسباق، واستمع منهم إلى تقييمهم لنتائج الالتزام بتطبيق بروتوكول بوذيب المعتمد لسباقات قرية بوذيب، حيث أبدوا جميعا ارتياحهم لهذا النظام والنتائج الإيجابية التي حصل عليها مختلف الفرسان لحماية خيولهم والمحافظة عليها بطريقة مستدامة، وأثنى سموه على جهودهم مشددا على أهمية التطوير والعمل الجاد لإنجاح هذه السباقات والمحافظة على صحة الخيل والفرسان.

يأتي ذلك حرصا من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان على الوقوف على الإجراءات وعمل اللجان التي من شأنها تشكيل دعم للمشاركين وتحفيزهم نحو رياضتهم وقوانينها الجديدة وفق بروتوكول بوذيب، إذ تشكل سباقات قرية بوذيب لركوب القدرة والتحمل محطات مهمة في سباقات القدرة وعلى المستويات كافة، وفي إطار توجيهات ودعم سموه لتأكيد الاهتمام الكبير بفروسية الإمارات وفرسانها، لاسيما فئتي الناشئة والشباب، لإكسابهم المزيد من الخبرات والمهارات لتأهيلهم للدخول إلى المنافسات الكبرى والدولية بثقة ومستوى عال يعكس الصورة المثلى والمستوى المتقدم لرياضة القدرة في الدولة، خاصة بعد التقدم الكبير الذي شهدته سباقات القدرة التي تحتضنها قرية بوذيب، والتي تقام وفقا لبروتوكول بوذيب الذي يركز على التنافس الشريف والحفاظ على صحة الخيل وسلامتها.

وقام الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان بتتويج الفارسة فاطمة جاسم سعيد المري على صهوة الجواد «ادل أكبر ايكو» من إسطبلات دباوي الفائزة بالمركز الأول بكأس رئيس الدولة للسيدات لمسافة 100.51 كلم، وفقا لبروتوكول بوذيب، كما توجا الفائزة بالمركز الثاني الفارسة ميرة جاسم محمد الأنصاري على صهوة الجواد «يورش روكتليد» من إسطبلات البراري، والفارسة مارتينا التي حلت ثالثا على صهوة الجواد «رهيب» من إسطبلات العاصفة 2.