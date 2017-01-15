حتا يسيطر على صدارة اختراق الضاحية

دبي (الاتحاد)

فرض نادي حتا نفسه على صدارة اللقاء الخامس لاختراق الضاحية، الذي جري بممشى الخوانيج أمس الأول، بعد أن تصدر لاعبه إسماعيل الخرشي مرحلة الرجال «العموم» وقطع مسافة السباق وقدرها 12 كيلومترا في زمن 40:21 دقيقة، وتلاه في المركز الثاني زميله محمد سليمان محمد بزمن 41.52 دقيقة، وجاء ثالثا محمد الحداد لاعب نادي الخليج محققاً زمناً قدره 42.36 دقيقة، وحل رابعاً محمد عثمان خاطر لاعب العين، ثم زميله محمد خلفان الحساني خامساً. وكان ممشى الخوانيج قد شهد اللقاء الخامس لاختراق الضاحية الذي نظمه اتحاد ألعاب القوى بمشاركة 256 متسابقاً يمثلون 20 نادياً بينهم 51 لاعباً في مرحلة الرجال و49 لاعباً في مرحلة الشباب و75 لاعباً في مرحلة الناشئين و81 متسابقاً في مرحلة الأشبال وحدها، وهي أعلى نسبة مشاركة على صعيد الأندية هذا الموسم، وتعد البطولة مهمة لكافة اللاعبين وتأتي ضمن خطط الأندية والاتحاد للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

والأندية التي شاركت هي: الأهلي والوصل والعين والنصر ودبا الحصن والفجيرة وحتا والحمرية وفلج المعلا والإمارات والعربي والخليج والرمس والبطائح والجزيرة الحمراء ومليحة الشارقة والذيد ومصفوت والظفرة وغاب عن المشاركة نادي مسافي فقط.

وأشتمل اللقاء على 4 سباقات، الأول للأشبال ومسافته 3 كيلومترات وجاء في صدارته لاعب نادي الوصل ريان محمد تلاه في المركز الثاني محمد خميس محمد لاعب الرمس، ثم محمد نائل أحمد لاعب الوصل ثالثاً، يليه محمد حسن عبد الله لاعب الخليج رابعاً ثم باسل زيد سلامه لاعب البطائح خامساً.

وفي السباق الثاني الذي خصص للناشئين ومسافته خمسة كيلومترات، تصدره لاعب العين عبد السلام إبراهيم، وتبعه ثانياً سالم خالد سالم لاعب الحمرية، وحل عبد الله أحمد قاسم لاعب الأهلي ثالثا 18:49، ثم لاعب العين عسكر عوض مبارك رابعاً، ولاعب الأهلي ياسر محمد الزعابي خامسا.

وخصص السباق الثالث لمرحلة الشباب ومسافته 8 كيلومترات وجاء في صدارته لاعب نادي الوصل سالم راشد أحمد، وتبعه في المركز الثاني لاعب البطائح أحمد إسماعيل محمد، ثم لاعب نادي الجزيرة الحمراء عمار عارف العلي ثالثا، ولاعب الحمرية أسامه جبر صالح رابعا، ثم لاعب الرمس محمد عبد الحميد محمد خامسا. وشهد السباقات الأربعة كل من صالح محمد حسن الأمين العام للاتحاد وعلي زايد المدير المالي وراشد الجربي وراشد الجاري الكتبي أعضاء المجلس. وأعرب صالح محمد حسن عن سعادته البالغة بالمشاركة الإيجابية للأندية وللمستوى المتميز للاعبين لا سيما وان الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية يعكف هذه الأيام على اختيار العناصر التي ستنضم للمنتخب الوطني الأول الذي يمثلنا في بطولة دول مجلس التعاون لاختراق الضاحية التي تستضيفها الدولة 17 فبراير المقبل وبطولة العالم لاختراق الضاحية في أوغندا 26 مارس المقبل.