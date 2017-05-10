شكري سرحان يصرخ: «عودي يا أمي»

سعيد ياسين (القاهرة)
«عودي يا أمي».. فيلم اجتماعي رومانسي، تعرض لعدد من المشاكل الإنسانية، منها الظلم الذي يقع على البعض نتيجة الأحكام الخاطئة من البشر على المظاهر، والغيرة التي تتسبب في هدم البيوت.
دارت الأحداث حول «زينب» التي تتزوج من صديق طفولتها «رأفت»، وتنجب منه طفلة جميلة، ولا يعكر صفو حياتهما إلا حماتها «عنايات» التي تتسم بالقسوة والغيرة، وتقع الحماة في غرام صديق ابنها «حسين»، وحين تكتشف «زينب» هذه العلاقة تذهب إلى «حسين» لإبعاده عن حماتها، ويحاول مهاجمتها فتقاومه ويسقط مغشياً عليه، وتتهم «عنايات» بقتله ويتم سجنها، وتصل الفضيحة إلى الزوج الذي يطلق زوجته، ويتم إنقاذ «حسين» على أيدي راقصة تحبه، ويخبر «رأفت» ابنته أن أمها هي «عنايات»، وتصاب الصغيرة، فيضطر الأب لإحضار «زينب» للمنزل كممرضة تسهر على راحتها، وتخرج «عنايات» من السجن، ويعود «حسين» من النمسا معافاً، ويطلب من «عنايات» لقائه، لكنها من فرحتها تسقط من فوق السلم، وفي المستشفى تكون «زينب» هي الممرضة التي تعتني بها، وتخبر الأم ابنها بأن زوجته بريئة وتعود إليهما. وشارك في بطولة الفيلم الذي عرض 12 نوفمبر 1961 شكري سرحان، جسد شخصية «رأفت»، ونادية لطفي «زينب»، وعمر الحريري «حسين»، وأمينة رزق وزوزو ماضي «عنايات» وفاخر فاخر وسلوى محمود والطفلة بوسي عن قصة بهاء الدين شرف وسيناريو وحوار محمد أبو يوسف وإخراج عبدالرحمن شريف.
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