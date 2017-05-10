خمسون جريحا في هجوم زنابير

أ ف ب

أدخل خمسون شخصا إلى المستشفى، اليوم الأربعاء، بعدما تعرضوا لهجوم شنته زنابير عليهم في شمال غرب سريلانكا، على ما ذكرت الشرطة.

وقد انهال سرب كبير من هذه الحشرات على معبد في مدينة موندال، الواقعة على بعد 110 كيلومترات شمال العاصمة كولومبو، عندما كان المصلون يحتفلون بعيد ميلاد بوذا.

ويخشى الناس هجمات الزنابير في هذا البلد حيث عمدت السلطات إلى القضاء على أوكار لهذه الحشرات في منطقة تنتشر فيها مزارع الشاي تحضيرا لزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وتخشى السلطات أن يؤدي هبوط مروحية المسؤول الهندي الى هيجان الزنابير ومهاجمتها لموكبه.

ويصل مودي إلى سريلانكا، غدا الخميس، في زيارة تستمر 24 ساعة للجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.