إيقاف راشد ناصر وصالح سلطان لتغيبهما عن المنتخب

علي معالي (دبي)

في محاولة لإرساء مبدأ الثواب والعقاب في صفوف منتخبنا الوطني، قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة وبالتمرير فرض عقوبة على الثنائي راشد ناصر لاعب نادي الشباب مباراتين، وصالح سلطان لاعب نادي النصر 3 مباريات، لعدم الانتظام في صفوف المنتخب الوطني في التدريبات التي سبقت سفر المنتخب الوطني قبل السفر إلى الإسكندرية للمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات والتي جرت مؤخرا في القاهرة. موقف الثنائي الدولي راشد ناصر وصالح سلطان كان محيراً للجهاز الفني الجديد بقيادة عبد الحميد إبراهيم، حيث تم دعوة جميع لاعبي المنتخب والذين وقع عليهم الاختيار، للانتظام في معسكر داخلي بدبي قبل السفر إلى المعسكر الخارجي ولمدة 5 أيام سبقت انطلاق البطولة العربية.

ورغم حضور راشد ناصر للتدريبات لكنه تأخر عن جزء منها ولذلك وجدنا مدرب المنتخب الوطني عبد الحميد إبراهيم يرسي مبدأً مهما للغاية على أساس من لا يحضر التدريبات فمن الطبيعي أن يكون خارج تشكيلة المنتخب، وخسر المنتخب جهود أبرز لاعبيه بسبب غيابات لا مبرر رسميا لها من هذا الثنائي، وسافر المنتخب إلى مصر من دون أبرز عناصره لكنه حاول إرساء مبدأ احترام معنى الانضمام لصفوف المنتخب.

توقع الكثيرون أن تمر واقعة غياب اللاعبين الدوليين عن تدريبات المنتخب مرور الكرام، ولكن بعد الانتهاء من البطولة تم عقد اجتماع لجنة المنتخبات برئاسة أسامة قرقاش وهي لجنة يتواجد بها عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد منهم عبد اللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، وكذلك د.منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد، وتم استدعاء عبد الحميد إبراهيم المدير الفني للمنتخب، وعلي الأمير مدير المنتخبات الوطنية، وراشد عبدالله إداري المنتخب، وقام عبد الحميد إبراهيم والأميري وراشد بتقديم التقارير التي تمت خلال الفترة الماضية سواء قبل السفر إلى مصر، أو أثناء البطولة وبعدها لتتم مناقشتها باستفاضة كبيرة في اجتماع فقارب على الساعة ونصف الساعة في مقر اتحاد السلة في بناية الياسمين بدبي.

وقال أسامة قرقاش رئيس لجنة المنتخبات: تم الاطلاع على التقارير الإدارية والفنية لمشاركة منتخبنا في البطولة العربية، والتي جاء فيها منتخبنا في المركز الخامس، وان حالة انضباط اللاعبين في مصر كانت على أعلى مستوى وتم شرح الظروف التي جعلت المنتخب يحتل هذا الترتيب في البطولة على الرغم من الأداء القوي في البطولة.