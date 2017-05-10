«أسمن رجل في العالم» خضع لعملية تقليص المعدة

غوادالاخارا (المكسيك) (أ ف ب)

خضع المكسيكي خوان بيدرو فرانكو «أسمن رجل في العالم» مع 595 كيلوغراماً، لعملية جراحية ناجحة لتقليص معدته في غوادالاخارا في غرب المكسيك على ما اعلن جراحه.

وأوضح الطبيب خوسيه انطونيو كاستانييدا خلال مؤتمر صحافي «لقد أزلنا معدته بالكامل تقريبًا. ننتظر أن نرى تفاعل جسمه ونأمل أن تسير الأمور على خير ما يرام».

وقلص الجراحون ثلاثة أرباع معدة خوان بيدرو فرانكو البالغ 32 عاماً من أجل خفض كمية الأغدية التي يستطيع على تناولها.

وأضاف الجراح «نأمل من خلال ذلك أن يفقد في الأشهر الثلاثة المقبلة 40 إلى 50% من وزنه الزائد».

وسيخضع المريض لعملية ثانية مقررة في نوفمبر من أجل تقسيم معدته وإجراء تعديل للأمعاء.