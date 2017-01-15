«العميد» بطلاً لكأس رئيس الدولة لكرة الطاولة

معتصم عبدالله (دبي)

لم يجد النصر صعوبات كبيرة في استعادة لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الطاولة في النهائي المعاد لموسم 2015- 2016، بفوزه «السهل» على منافسه الشباب 3-0 في المباراة التي احتضنتها صالة نادي الوصل في دبي أمس الأول، واستغرقت أقل من 45 دقيقة.

واستعاد «العميد» اللقب الذي توج به الشباب في الموسم الماضي قبل أن يقرر اتحاد اللعبة إعادة مواجهة النهائي بين الفريقين، بعد طعن النصر في قانونية المباراة بداعي مشاركة راشد محمد لاعب النصر المعار للشباب من «العميد» «للجوارح» في النهائي، وهي المرة الـ15 على التوالي التي تكتسي فيها أغلى بطولات كرة الطاولة باللون الأزرق بداية من نسخة 2000- 2001 على حساب الوصل، في المقابل فقد «الأخضر» فرصة التتويج الرسمي بلقبه الأول في البطولة التي خاض فيها 14 نهائياً سابقاً من بينها 12 مباراة نهائية أمام النصر.

وقاد النصر في مواجهة النهائي الثلاثي راشد عبد الحميد، مروان منصور، وإبراهيم أحمد، فيما مثل الشباب فيصل عباس، ويوسف عباس، وحمد الكعبي، وشهدت المواجهة الأولى تفوق مروان منصور على منافسه حمد الكعبي بنتيجة 3-0 بالأشواط (11- 6، 11- 4، 11- 9)، وفي الثانية تغلب راشد عبد الحميد على يوسف عباس بالنتيجة ذاتها بالأشواط (11- 3، 11-3، 11- 0)، وفي مواجهة الزوجي أهدى ثنائي «العميد» مروان منصور وإبراهيم أحمد اللقب للأزرق بالفوز على منافسيهما يوسف وفيصل عباس بالشوط (11- 8، 11- 4، 11-8)

واحتفل لاعبو «العميد» بلقب البطولة والتتويج بالميداليات الذهبية بحضور إبراهيم العسم نائب رئيس اتحاد كرة الطاولة، عبد الرزاق الهاشمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، بجانب حسن الزرعوني عضو مجلس أدارة اتحاد الطاولة والأمين العام، وعبد الرحمن ألمنهالي عضو مجلس الإدارة والمدير المالي، ومحسن الدمرداش المدير الفني للاتحاد.