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برعاية وحضور فاطمة بنت هزاع

هيكارت تحلق بـ «الجائزة الكبرى» لمهرجان الشراع للفروسية
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تاريخ النشر: الأحد 15 يناير 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

برعاية وحضور الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، توجت الفرنسية أديلاين هيكارت بطلة للجائزة الكبرى لمهرجان الشراع للفروسية الذي أختتم مساء أمس، بمنتجع الفرسان بالعاصمة أبوظبي، وجاء تتويج هيكارت بعد أن حلت في صدارة فرسان المرحلة النهائية لفئة الأربعة نجوم.

واحتل المركز الثاني السعودي خالد عبدالرحمن المبطي، فيما جاء ثالثاً البحريني خالد الخاطري أما المركز الرابع فكان من نصيب عبدالله محمد المري، وخامساً حل الإسباني لويس إسكوبار، وحل في المركز السادس الشيخ ماجد عبدالله القاسمي.

توج الفائزين إنجمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وناعمة المنصوري عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وممثل شركة لونجين الراعية للبطولة.

ووزعت الجنة المنظمة جائزة مالية قدرها 62 ألف يورو على الفائزين بالمراكز الأولى.

وشهدت منافسات أمس، إقامة الجولتين الصغرى والمتوسطة لفئة الأربعة نجوم، وأسفرت منافسات الجولة الصغرى التي أقيمت برعاية إسطبلات الشراع عن سيطرة إماراتية على لقب البطل ووصيفه، حيث توج باللقب فارسنا سالم خميس السويدي، فيما حلت ثانية الفارسة نادية تريم، وفي المركز الثالث جاء السوري هاشم غريب، أما المركز الرابع فكان من نصيب السعودي خالد عبدالرحمن، وخامساً جاء الألماني جورج ناييف، فيما حل سادساً السوري هادي نظام. ... المزيد
     
 

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