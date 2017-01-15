هيكارت تحلق بـ «الجائزة الكبرى» لمهرجان الشراع للفروسية

مصطفى الديب (أبوظبي)

برعاية وحضور الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، توجت الفرنسية أديلاين هيكارت بطلة للجائزة الكبرى لمهرجان الشراع للفروسية الذي أختتم مساء أمس، بمنتجع الفرسان بالعاصمة أبوظبي، وجاء تتويج هيكارت بعد أن حلت في صدارة فرسان المرحلة النهائية لفئة الأربعة نجوم.

واحتل المركز الثاني السعودي خالد عبدالرحمن المبطي، فيما جاء ثالثاً البحريني خالد الخاطري أما المركز الرابع فكان من نصيب عبدالله محمد المري، وخامساً حل الإسباني لويس إسكوبار، وحل في المركز السادس الشيخ ماجد عبدالله القاسمي.

توج الفائزين إنجمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وناعمة المنصوري عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وممثل شركة لونجين الراعية للبطولة.

ووزعت الجنة المنظمة جائزة مالية قدرها 62 ألف يورو على الفائزين بالمراكز الأولى.