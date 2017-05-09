النمسا تعلن ترحيل عدد من اللاجئين المرفوضة طلباتهم

فيينا (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية أمس، قيامها بعمليات ترحيل واسعة النطاق بحق اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم، وذلك خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل من العام الجاري.

وأضافت في إحصاء نشرتها بموقعها على الإنترنت، أن الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 شهدت عمليات ترحيل فاقت عام 2016 بنسبة قدرها 77% موضحة أنه تم ترحيل 2300 لاجئ بحلول نهاية أبريل الماضي، بينما كان هذا العدد لا يتجاوز نحو 1300 لاجئ العام الماضي. وبالإضافة إلى عمليات الترحيل الإجبارية غادر نحو 1500 شخص البلاد بشكل طوعي، الأمر الذي يعني أن ما مجموعه تقريباً 3800 لاجئ غادروا النمسا في الثلث الأول من عام 2017.