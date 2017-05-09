الأمن اللبناني يعتقل داعشياً

بيروت (د ب أ)

أوقفت القوى الأمنية لبنانياً بتهمة الانتماء الى تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أمس، إن ذلك يأتي «في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية، ورصد خلاياها الناشطة لضرب الاستقرار في لبنان».

وأضاف البيان أنه بالتحقيق مع الموقوف، اعترف بما نسب إليه، وبأنه مسؤول عن قنوات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على نشر إصدارات تنظيم داعش والعمليات الانتحارية التي ينفذها، وبأنه كان يتردد على بعض المساجد للتعرف على أشخاص والتواصل معهم، وتأليف مجموعات على تطبيق الواتس أب بهدف إقناع الشباب بفكر التنظيم المذكور وتجنيدهم لصالحه.

وحسب البيان، أحل الموقوف بعد انتهاء التحقيق الى القضاء المختص.وتقول الأجهزة الأمنية اللبنانية، إن لديها العديد من الموقوفين الذين يدلون باعترافات عن أشخاص لديهم ارتباطات بتنظيمات إرهابية، ويسعون لتنفيذ عمليات أمنية خطرة في لبنان، بالتنسيق مع داعش سوريا.

وشهد لبنان منذ العام 2013 تفجيرات عدة أسفرت عن مقتل العشرات، وتبنت التنظيمات الجهادية مسؤولية تنفيذ عدد منها.