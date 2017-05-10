الجيش اليمني يتوغل غرب تعز ويطوّق معسكر «خالد»

عقيل الحلالي (صنعاء)

تواصلت المعارك بين قوات الشرعية مدعومةً بالتحالف العربي والميليشيات الانقلابية قرب معسكر «خالد بن الوليد»، فيما انتزعت السيطرة على تلة الخزان في منطقة «الكدحة والرحبة» غرب تعز، وقتل وأصيب عدد من المدنيين جراء قصف ميليشيات الحوثي العشوائي على الأحياء السكنية في مدينة تعز.

وقال الجيش اليمني في بيان أمس، إن قواته المسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي واصلت تقدمها الميداني في منطقة الهاملي الواقعة في مفرق المخا شمال بلدة موزع، وذكر أن معارك عنيفة تدور في المنطقة وسط تقدم لقوات الشرعية لتحرير المنطقة. وأكد البيان أن قوات الجيش مستمرة في «تضييق الخناق على ما تبقى من عناصر مليشيا صالح والحوثي الانقلابية» في الهاملي بعد أن حررت منطقة الحريشية المجاورة وسيطرت على مواقع عدة في المنطقة ذاتها، مشيراً إلى أن طيران التحالف العربي ساند تقدم القوات بقصف العديد من مواقع الميليشيات الانقلابية في شمال موزع، ما أسفر عن مقتل 5 متمردين على الأقل وجرح آخرين. كما أسفر القصف عن تدمير ثلاث مدرعات ومركبة عسكرية مثبت عليها رشاش مضاد للطيران، بالإضافة إلى مستودع أسلحة ومواقع عسكرية في محيط معسكر خالد بن الوليد.

وانتزعت قوات الشرعية أمس، السيطرة مجدداً على تلة الخزان في منطقة الجنان المطلة على منطقة «الكدحة والرحبة» غرب تعز.

وأعلنت قيادة محور تعز العسكري في بيان، تحرير تلة الخزان الاستراتيجية بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل 4 من عناصر الميليشيات بينهم القيادي الحوثي الميداني سليم الفيشي. وأضاف البيان أن قيادة محور تعز «عززت برتل من الآليات العسكرية إلى جبهة الكدحة في إطار عملية عسكرية لتطهير الكدحة والمناطق المحيطة، وصولاً إلى قطع الخط الرئيس الذي يربط تعز بالمخاء والحديدة». وأفشلت القوات الحكومية محاولة تسلل للميليشيات الانقلابية إلى مواقعها في جبل المنعم بمنطقة الضباب جنوب غرب مدينة تعز. وقال مصدر عسكري ميداني، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية نجحت في تفكيك شبكة ألغام وبراميل متفجرة زرعها الانقلابيون في أطراف منطقة الزنوج شمال مدينة تعز، حيث واصلت الميليشيات قصفها المدفعي العشوائي على مناطق وأحياء سكنية موقعة المزيد من الضحايا الأبرياء.