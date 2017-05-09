«تنظيم الاتصالات» تعقد الاجتماع الأول للجنة المعنية بمشروع شبكات الجيل الخامس

أبوظبي (وام)

عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الاجتماع الأول للجنة المعنية بمشروع شبكات الجيل الخامس في الدولة بمشاركة ممثلين عن مزودي خدمات الاتصالات المعتمدين وموفري الحلول التقنية والعديد من الجهات والهيئات الحكومية في الدولة.

وأوضح حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن هدف الاجتماع هو توفير منصة موحدة لتنسيق الجهود وتكاملها بين الأطراف المعنية بالجيل الخامس من شبكات الاتصالات في الدولة بما يتيح تلبية الاحتياجات من خدمات هذا الجيل وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعمول بها في هذا القطاع.

وذكر المهندس طارق العوضي المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن الاجتماع ناقش مجموعة من المواضيع المهمة المتعلقة بتعزيز الاستفادة من إنترنت الأشياء في شبكات الجيل الخامس من الاتصالات وتأسيس إطار عمل منهجي في دولة الإمارات لمساعدة الجهات الحكومية على اختبار هذه الشبكات وتحقيق الاستفادة المثلى منها في تلبية احتياجاتهم.

وأشار إلى أن من بين المهام المنوطة بهذه اللجنة أيضاً إيجاد حلول اتصالات تكاملية مبتكرة يكون لها أثر ملموس على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في الدولة والعمل مع المؤسسات التعليمية في الدولة بهدف توفير الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية لقطاع الاتصالات في الدولة من الموارد البشرية المؤهلة والمدربة.

وضمت اللجنة الرئيسية الخاصة بشبكات الجيل الخامس تحت مظلتها ثلاث لجان فرعية هي اللجنة الخاصة بشؤون الطيف الترددي واللجنة المعنية بالشؤون التقنية ولجنة الشبكات.