دبي (الاتحاد)

وقعت الإمارات للشحن الجوي وخطوط كارغولوكس الجوية أمس مذكرة تفاهم بشأن شراكة تشغيلية استراتيجية في مجال الشحن الجوي. وتتيح هذه الاتفاقية، التي تعد الأولى من نوعها بين شركة خطوط جوية رائدة وناقلة شحن متخصصة، التعاون بين ناقلتين ترتكز قدراتهما وقيمهما المشتركة على التميز في مجال خدمة العملاء. وتم توقيع الاتفاقية خلال معرض أوروبا للشحن الجوي الذي أقيم في مدينة ميونيخ الألمانية بحضور فرانسوا باوش وزير التنمية المستدامة والبنية التحتية في لوكسمبورج.

وتنص بنود الاتفاقية على تعاون الإمارات للشحن الجوي و«كارجولوكس» بشكل وثيق على عدد من الجوانب التشغيلية التي تشمل:

استخدام الطائرات، وإضافة إلى أسطولها الخاص من طائرات البوينج 777، ستستخدم الإمارات للشحن الجوي طائرة بوينج 747F من كارجولوكس، بما في ذلك الطاقم والصيانة والتأمين، ما يتيح لها إمكانية نقل الشحنات الثقيلة وكبيرة الحجم التي تتطلب تحميلاً من الأمام أو قدرة استيعابية خاصة.

تعمل كلتا الناقلتين على تطوير اتفاقيات للحجوزات والنقل المشترك ضمن شبكتي خطوطهما، ما يتيح لهما إمكانية توفير خدماتهما على مسارات إضافية. ويوفر ذلك لعملاء كل من الناقلتين مزيداً من خيارات نقل الشحنات من أسواق الإنتاج الرئيسة إلى الأسواق الاستهلاكية. وستتوفر أمام كارجولوكس إمكانية الوصول إلى شبكة الإمارات للشحن الجوي العالمية التي تغطي أكثر من 150 وجهة في 83 دولة، في حين ستتمكن الأخيرة من استخدام طائرات البوينج 747 ضمن شبكة خطوط كارجولوكس.

وستبدأ الإمارات للشحن الجوي تشغيل طائرات الشحن إلى لوكسمبرج اعتباراً من يونيو 2017. وستتم مناولة شحنات كلا الناقلتين في نفس المنشأة في لوكسمبورج. وسوف تزيد كارجولوكس أيضاً عدد رحلاتها إلى دبي ورلد سنترال، البالغ حالياً 3 رحلات أسبوعية، لتسهيل الربط بين المركزين الرئيسين للناقلتين. وستتولى الإمارات للشحن الجوي المناولة في دبي ورلد سنترال.