«يوروموني»: يستشرف محفزات الاستثمار في عالم متغير

الشارقة (الاتحاد)

استعرض المشاركون في فعاليات مؤتمر «يوروموني الإمارات: الشارقة 2017» عدداً من القضايا الاقتصادية والاستثمارية على الساحتين المحلية والإقليمية، وأهم التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، محاولين استشراف محفزات الاستثمار في عالم متغير.

وشهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر، جلستين نقاشيتين رئيستين هما «مستقبل قطاع البنوك وطرق الدفع - كيفية جلب الابتكار للقطاعات الوطنية الأساسية»، و«أسواق رأس المال - المحرك الرئيس للابتكار»، إلى جانب عددٍ من الحوارات مع مسؤولين وتنفيذيين من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات

وأكد عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأورق والسلع بالإنابة، في كلمة رئيسة له في مؤتمر «يوروموني الإمارات: الشارقة 2017»، أن الهيئات والمؤسسات المالية الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتكاتف تمهيداً لسبل تدوير رأس المال بكفاءة في الأسواق المحلية؛ بهدف دعم النمو في الدولة في مناخ اقتصادي مستقر، عبر تعزيز البنية التحتية في القطاعات كافة، والبيئة التشريعية والمالية والتقنية.

وأضاف الزعابي: «لا تتوقف جهود هيئة الأوراق المالية والسلع عند تعزيز بيئة اقتصادية محفزة وآمنة للمستثمرين، حيث أصدرنا مؤخراً تشريعات متعلقة بمكافحة غسل الأموال ومواجهة الإرهاب، وكنا حريصين على إطلاع المستثمرين عليها لحماية استثماراتهم».