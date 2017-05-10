«يوروموني»: يستشرف محفزات الاستثمار في عالم متغير

الشارقة (الاتحاد)
استعرض المشاركون في فعاليات مؤتمر «يوروموني الإمارات: الشارقة 2017» عدداً من القضايا الاقتصادية والاستثمارية على الساحتين المحلية والإقليمية، وأهم التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، محاولين استشراف محفزات الاستثمار في عالم متغير.
وشهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر، جلستين نقاشيتين رئيستين هما «مستقبل قطاع البنوك وطرق الدفع - كيفية جلب الابتكار للقطاعات الوطنية الأساسية»، و«أسواق رأس المال - المحرك الرئيس للابتكار»، إلى جانب عددٍ من الحوارات مع مسؤولين وتنفيذيين من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات
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وأضاف الزعابي: «لا تتوقف جهود هيئة الأوراق المالية والسلع عند تعزيز بيئة اقتصادية محفزة وآمنة للمستثمرين، حيث أصدرنا مؤخراً تشريعات متعلقة بمكافحة غسل الأموال ومواجهة الإرهاب، وكنا حريصين على إطلاع المستثمرين عليها لحماية استثماراتهم».
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