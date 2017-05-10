تداول حقوق الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال «أرابتك»

دبي (الاتحاد)

أعلن سوق دبي المالي أنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمال شركة «أرابتك القابضة» اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15 مايو وحتى 21 مايو 2017. ويتيح تداول حقوق الاكتتاب للمساهمين ممن لا يرغبون باستخدام حقهم في الاكتتاب بيع هذا الحق كلياً أو جزئياً في السوق لآخرين يرغبون بالاكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمال الشركة. وتعتبر حقوق الاكتتاب أدوات مالية تمثل الحق الممنوح قانوناً لمساهمي الشركة بأولوية الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال.

ويتم توزيع حقوق الاكتتاب على مالكي الأسهم مقابل ما يملكونه من أسهم، وسوف تسجل هذه الحقوق في حسابات المساهمين لدى الوسطاء أو شركات الحفظ الأمين إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة في حسابات المساهمين لديهم، وتسجل حقوق الاكتتاب في حسابات المساهمين لدى المقاصة إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة لدى المقاصة.

وسوف يتم تداول حقوق الاكتتاب في السوق حصراً خلال الفترة الزمنية السابق الإشارة إليها بصورة منفصلة عن السهم الأصلي وبرمز تداول (ARTC-RI). وتخول آلية تداول حقوق الاكتتاب لمالكي هذه الحقوق في نهاية فترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال الشركة، علماً أن صلاحية حق الاكتتاب محددة المدة ويفقد قيمته تلقائياً حال عدم قيام حامل الحق بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

وقد تم تحديد سعر الافتتاح لحق الاكتتاب عند فلس واحد كحد أدنى، خلال كل جلسات تداول الحق وبدون حدود سعرية في اليوم الأول فقط، بينما يتم تطبيق الحدين الأقصى والأدنى لحركة الأسهم في السوق (15% صعوداً و10% هبوطاً) على أسعار تلك الحقوق من اليوم الثاني لتداولها وحتى نهاية فترة التداول. وتخضع تداولات حقوق الاكتتاب لأحكام التداول والتقاص والتسويات والعمولات المطبقة بشأن تداول الأسهم، كما أن حق الاكتتاب غير قابل للرهن ولا يجوز أن يكون محلاً للتداول بالهامش.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة أرابتك القابضة ستنفذ خلال الفترة من 15 مايو إلى 28 مايو 2017، وذلك عبر طرح 1.5 مليار سهم بسعر إصدار يبلغ درهماً واحداً لكل سهم.