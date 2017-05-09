«بلووم العقـاريــة» تباشر أعمال بناء «ستيلا ماريس»

أبوظبي (الاتحاد)

عينت شركة «بلووم العقارية» الشركة العامة للإنشاءات لتنفيذ أعمال البناء الرئيسة لمشروع «ستيلا ماريس»، أهم مشروعات «بلووم» في دبي. ويتميز المشروع بموقعه الفريد في الطرف الجنوبي من مرسى دبي بإطلالة ساحرة على الواجهة البحرية. ويتألف برج «ستيلا ماريس» من 52 طابقاً سكنياً، ويوفر ما مجموعه 313 شقة فاخرة تتراوح ما بين غرفة نوم واحدة و3 غرف نوم، فضلاً عن شقق دوبلكس مكونة من 4 غرف نوم.

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «يمثل إرساء العقد الرئيس لمشروع ستيلا ماريس، محطة مهمة في تطوير هذا المشروع المتميز الذي يسعى لإرساء معايير عالمية للحياة العصرية، وفق أفضل المستويات، كما يعكس التزامنا المتواصل بإنجاز المشاريع كافة، وفق أعلى المعايير والمواصفات، وحسب الجدول الزمني المحدد».

من جانبه، قال مسعود منلا، مدير عام الشركة العامة للإنشاءات: «نحن فخورون جداً بشراكتنا مع «بلووم العقارية» في إنجاز هذا المشروع السكني الفريد، حيث تمتلك العامة للإنشاءات قوى عاملة عالية المهارة، وخبرة واسعة في تنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية، ما سيضمن إنجاز المشروع، وفقاً لأعلى المواصفات التي تعتمدها بلووم في كل مشروعاتها».ويوفر المشروع سهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد، ويقع على مسافة قريبة من شبكة المواصلات العامة، بما في ذلك محطات المترو، والترام، فضلاً عن العديد من المراكز والمرافق الأخرى في مرسى دبي. كما سيحتضن مجموعة واسعة من التسهيلات الراقية مثل قاعة متعددة الاستخدامات، وصالة، وغرفة السنوكر، ومنطقة ألعاب الأطفال، وصالة للألعاب الرياضية، ومسرح خاص.