5 نصائح تغني عن اللجوء إلى المطاعم

أبوظبي (الاتحاد)

تنظيم المطبخ والحرص على إعداد وجبات صحية وتوفير الفواكه والخضراوات والبقوليات يساعد على تجهيز الطعام في وقت قياسي، وتوفير خيارات تضمن الاستمتاع بوجبة طعام لذيذة ومتوازنة محضرة من المكونات الطازجة، ومصممة لتتوافق مع العادات الغذائية السليمة، وأهداف الياقة البدنية.

وفي هذا الإطار، تقول زينة سويدان، اختصاصية تغذية علاجية في مركز «رايت بايت» لاستشارات التغذية «أحياناً يلجأ البعض لخيار الطبخ، لكنه يكتشف أن أحد المكونات غير متوافر، فيثنيه الجوع الشديد عن الذهاب إلى السوبرماركت لشراء الاحتياجات، أو قد تكون في غاية التعب إلى درجة تمنعك من التفكير في إعداد وجبة طعام من المواد المتوافرة لديك، لذا سيدفعك الإحباط إلى تناول كل ما تصله يديك لتسد به جوعك من رقائق البطاطا أو الشوكولاتة أو البسكويت إلى أن ينتهي بك الحال ممسكاً بهاتفك النقال لطلب وجبة غير صحية من مطعم قريب، مؤكدة أن هذا السيناريو شائع جداً وكثير الحدوث، وخاصةً مع الأشخاص كثيري الانشغال مع تسارع وتيرة الحياة».

وتقدم سويدان حلا لهذه المشكلة في 5 نصائح من شأنها المساعدة في جعل الوجبات الغذائية جاهزة في أي وقت، والالتزام بتناول الأطعمة الصحية وتحقيق أهداف اللياقة البدنية:

1 - تنظيم المطبخ: