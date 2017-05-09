روبوت مراكز التوزيع يسهل نقل البضائع ويقلل المخاطر

أبوظبي (الاتحاد)

يسعى كثير من طلاب جامعة خليفة إلى إنجاز مشروعات مبتكرة تخدم المجتمع، وتسهم في تقديم حلول لمشكلات ترتبط بالعصر وحركته السريعة، وقد توصل مجموعة من طلاب جامعة خليفة بأبوظبي، إلى فكرة مشروع يتمثل في روبوت تكلفته قليلة، يعمل في مركز توزيع البضائع، ولديه القدرة على حمل الصناديق الضخمة، ونقلها من خلال برمجته وإدخال البيانات كافة إليه، فضلاً عن أنه من السهل التحكم به، وقد أنجز حسن محمد بدر خالد، وخالد يعقوب، ومريم عبدالله، ونجلاء حسين، المشروع في غضون ستة أشهر بإشراف أكاديمي من جامعة خليفة بأبوظبي، ومن الممكن تطوير الروبوت في المستقبل لتتعدد مهامه بما يخدم البيئة، ويقلل من الحوادث، ويخفض قيمة العمالة.

حمل الصناديق

يقول حسن محمد، أحد أعضاء فريق مشروع «روبوت مراكز التوزيع» «هذا الروبوت يوفر حلولاً متعددة بالنسبة لمراكز توزيع البضائع، إذ إنه يقلل من تكاليف العمالة البشرية في المقام الأول، فضلاً عن أنه يختصر الوقت، ويعمل على نقل البضائع بصورة سريعة، ويقلل من مخاطر الحوادث التي تحدث للعمال أثناء حمل الصناديق الضخمة، ومن ثم وضعها داخل سيارات النقل المخصصة لهذا الغرض»، مبيناً أن نظام الروبوت يعمل في المستودعات الكبيرة بطريقة فعالة على نطاق واسع، إذ يضع حداً للطابع العشوائي لعملية التخزين أو نقل البضائع في المناطق الصناعية، سواء في الإمارات أو خارجها.

ذراع صناعية