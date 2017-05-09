موسكينو.. ألوان صاخبة وطبعات تعكس نبض الشباب

أزهار البياتي (الشارقة)

تشكيلة مبتكرة جديدة قدمتها علامة الأزياء المعاصرة موسكينو لخط طراز الملابس الجاهزة Moschino Fall 2017 Ready-to-Wear خلال أسبوع ميلانو للموضة الأخير، والتي حملت توقيع من مصممها الأميركي الواعد«جيرمي سكوت»، مستلهما عبرها نماذج جذابة ومرحة حملت بصمات الدار الإيطالية ونهجها المألوف في التصميم، عاكسة في تسلسلها أفكار شبابية جرئية من التحرر وروح الانطلاق.

مرح وجرأة والمتابع لخط موسكينو الإيطالية على مدى مواسم العقد الأخير، سيكتشف كيف أن أسلوب مديرها الإبداعي الذي اعتمد منذ العام الفائت جيمي سكوت تمتع بالمرونة الكافية للتكيّف مع أجواء الدار ونهجها المعروف في التصميم، منسجما مع طراز العلامة وأسلوبها المرح والجريء في هذا المجال، مضيفا عليها شيئا من خياله الجانح ولمساته الابتكارية وبمنتهى الثقة والاقتدار، راسماً وفق هذا الإطار تشكيلات متنوعة من تلك التي تشي بملامح الإثارة ونبض الحياة.

ملامح معاصرة

خلال العرض الأخير لـ Moschino تميّز خط الملابس الجاهزة بفئتين من الملابس الجاهزة، ليظهر الأول بتدرجات رملية من البيج العسلي وقطع عصرية مثيرة تذكرنا بنمط الستينيات من العصر الماضي، فيما عكست فئتها الثانية ملامح حيوية وشبابية مبهرجة، كما تميّزت بتفاصيل مفعمة بعناصر الحيوية والحركة، وكأنها صممت للفتيات الشغوفات بأجواء الصخب وروح الاحتفال، متسّمة بحس استعراضي جسور، وتحمل كتابات وكلمات مطبوعة ومطرزة على كل نموذج وتصميم.

طرافة الأفكار

في هذه المجموعة تنوعت الأفكار واختلفت الموديلات، حيث ظهرت العديد من الفساتين الستينية بعدة أطوال وقصّات، مع بعض من التايورات القصيرة، والأطقم الضيقة، بالإضافة إلى عدد من السترات والمعاطف التي تربط بحزام من الأمام، حملت معظمها شعارات لعلامات تجارية، وقصاصات هشة مقصوصة من أعداد مختلفة من مجلة «فوغ» العالمية الشهيرة للأزياء، مع شرائط ملونة ومطرزة مستوحاة من زي موظفي الشحن في المطارات، تشي جميعا بنمط موسكينو المثير للجدل والذي تكرر كثيراً خلال المواسم السابقة.

إثارة الألوان

تجزأت هذه التشكيلة مقسومة بين اتجاهين مختلفين من الألوان، ليعكس الجزء الأول منها درجات أحادية متسقة من المسطرة الترابية وألوان ما يعرف بظلال الـ camel اللونية، زخرفتها بعض العلامات والطبعات الطريفة والمرحة، والتي توزعت بكرم على عدد من الأكمام والياقات والجوبات، فيما خرجت الباقة الملونة الأخرى بشكلها الصاخب المبهرج، وبألوان قوية وساطعة مع صور مطبعّة تستقطب الأنظار، بحيث تلائم ذوق المراهقات والصبابا من ذوات الأعمار الشبابية الصغيرة، مانحة من ترتديها إطلالات متحررة ومتمردة وبامتياز.