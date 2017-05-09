«القبيحة» نجمة في عرض الأزياء

أبوظبي (الاتحاد)

قررت البرازيلية ماريانا ميندس «24 عاماً» التباهي بلا خوف بوجهها المختلف عن بقية الشابات، باقتحام عالم عرض الأزياء بقوة حتى تظهر للآخرين أنها جميلة.

وحسب موقع dailymail كانت ماريانا، من مدينة جويز دي فورا البرازيلية، قد ولدت وهي تحمل في وجهها علامة ولادة بارزة، تعرضت في صغرها للتنمر والمضايقات بسببها، في حين اعتقد البعض أنها «وشم» سيء في مراهقتها.

وجاء قرار ماريانا لتتحدى منتقديها الذين وصفوها بأنها «قبيحة» و«غريبة» بسبب وحمة خلقية ضخمة سوداء اللون في وسط وجهها.

وتعتقد ماريانا أن الوحمة تجعلها «فريدة» وتؤكد أنها «لن تخجل» لأنها تساعدها على التميز عن أي شابة أخرى.

وفي الخامسة من عمرها، خضعت ماريانا لثلاث جراحات بالليزر لتقليل الوحمة، حيث كانت والدتها تخشى أن يتم مضايقتها بسببها. ولكن بدلاً من أن تشعر بالإحراج، احتضنت ابنتها اختلافها بحب، ظهر واضحاً في سلسلة من الصور المذهلة في جلسة تصوير عرض الأزياء.