«سفن» للحوار مـع الآخــر

لقد ساهمت السفن «المحامل» في التعارف والتقارب الإنساني في العالم بشكل عام وفي الخليج والدول العربية بشكل خاص.
لكونها المحمل الوحيد في الطُرق البحرية التي تؤدي إلى دول الخليج وغيرها، وكانت هذه السفن تستخدم لحمل البضائع وللنجدة في الحروب وللوصول إلى العالم البعيد.
وقد عرف الناس من خلالها علم الفلك لتأمين رحلاتهم من الرياح وموسم الأمطار والبرد، فضلاً عن معرفة مطالع النجوم والأهلة ودقة معرفة الاتجاهات والوصول إلى أبعد الحدود في العلم.
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من جهة أخرى، ساهمت هذي المحامل، منذ القدم، في قيام أبناء الخليج منذ الحضارات القديمة في عملية التبادل الثقافي والتواصل مع الشعوب، وفي نشر الدين، بعد ذلك، من خلال المعاملة والأمانة والصدق والتسامح والكرم والعفو والاحترام بين البشر. كما ساهمت في ترويج المنتجات وتبادل الخبرات في فنون التصنيع والمواد التي يستخدمونها في نواحي الإبداعات الحرفية والمهن المتنوعة، وفي ازدهار نشاط الملاحة وتوطيد العلاقة التجارية والاجتماعية وتأثيرهم الحضاري لدول العالم على الرغم من اختلاف الدين والمعتقد والمذهب، وفي الانفتاح الذي يميز الشخصية الخليجية على مستوى الحوار الثقافي والتفاهم مع الآخر، فهذه صيغة حضارية للتعاون والتواصل مع الأمم مع الاحتفاظ بالهويات والخصوصيات الذاتية والاعتزاز بها.
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* شاعر وباحث عُماني