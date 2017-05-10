عائشة النقبي.. بطلة متعددة المواهب

رأس الخيمة (الاتحاد)

يتميز المركز بالمواهب النسائية في جميع المجالات الرياضية والثقافية، إذ بدا واضحاً أن الاهتمام بالبرامج التي تدعم التطور وتعزز الثقة بالنفس من المعطيات المهمة التي ركز عليها المركز في السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى ظهور مجموعة من الفتيات المبدعات، خصوصاً عائشة حميد راشد عبيد النقبي التي نالت العديد من الجوائز التشجيعية لتميزها في المجال الرياضي، ومشاركتها الإيجابية في الأنشطة والبطولات التي أقيمت في المراكز المختلفة داخل وخارج رأس الخيمة.

ولفتت عائشة النقبي الأنظار في نصف ماراثون رأس الخيمة ونالت المركز الـ 12، على الرغم من المشاركة الكبيرة لمختلف الفئات العمرية من دول عدة على مستوى العالم، كما نالت المركز الثاني في بطولة الجمباز على مستوى المراكز الشبابية، وتوجت بالمركز الأول في اللعبة نفسها على مستوى رأس الخيمة، كما نالت الإعجاب خلال مشاركتها في الأولمبياد المدرسي في الجمباز وألعاب القوى، ثم سباق التتابع على مستوى الدولة الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، وسبقت الجميع إلى المركز الأول.

وشاركت عائشة النقبي في يوم الشباب العالمي الذي نظمه المركز في رأس الخيمة وحصدت المركز الأول، ثم ماراثون 2014 الذي حققت خلاله المركز الأول أيضاً، وامتدت مشاركاتها المجتمعية إلى مخيم ربيع وطني 2015 تحت شعار «على خطى أجدادك وفق خطاك»، ثم معسكر راشد الكشفي بمنطقة العوير، كما نالت شهادات تقديرية من مدرستها لمشاركتها البارزة في الأنشطة المجتمعية المختلفة التي اختتمتها بالمشاركة في أسبوع التعاون الخليجي الذي أقامته الهيئة في 2014، إلى جانب مساهمتها في حملة تنظيف الشواطئ في رأس الخيمة.

وعبرت عائشة النقبي عن تقديرها للدور الرائع الذي يقوم به المركز في تنمية المواهب ودعم الطموحات للفتيات من خلال البرامج الرياضية والثقافية في المناسبات المختلفة.