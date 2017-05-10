منتخب اليد يواجه إيران في «آسيوية الشواطئ»

رضا سليم (دبي)
يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية، مباراته الثانية في البطولة الآسيوية السادسة، التصفيات القارية المؤهلة لبطولة العالم في روسيا 2018، المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك، بلقاء نظيره الإيراني في الجولة الثانية من المجموعة الثانية التي تضم معهما تايلاند وفيتنام وأفغانستان. وكان منتخبنا خسر المباراة الافتتاحية أمام تايلاند أصحاب الأرض برميات الترجيح بعد التعادل 1-1 في المباراة، ويلتقي غداً أفغانستان، ويختتم مشواره في الدور الأول بعد غد الجمعة بلقاء فيتنام.
وتواصلت إدارة الاتحاد مع البعثة للاطمئنان على اللاعبين والجهازين الفني والإداري وتهنئتهم على الأداء أمام أصحاب الأرض رغم الخسارة برميات الترجيح، والشد من أزرهم في المباريات المقبلة في الدور الأول.
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ووجّه الكعبي الشكر إلى جميع اللاعبين على ما قدموه في اللقاء الأول، موضحاً أن المنتخب ند قوي، وفاز بالشوط الأول، إلا أن خسارته في الشوط الثاني دفعت بالمباراة إلى الرميات الترجيحية طبقاً لنظام اللعب في البطولة، وهي رميات الحظ التي كانت وراء خسارة منتخبنا، ولو نجحنا في تجاوز ضربة البداية لوضعنا قدمنا في فرق الصدارة والمنافسة على التأهل إلى المربع الذهبي، والتأهل إلى المونديال، خاصة أن أول 4 فرق ستتأهل رسمياً إلى روسيا.
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وتابع: «لا ننكر أن أول مشاركة للمنتخب دائماً ما تكون صعبة، والرغبة في التأهل إلى المونديال يقابلها تحدٍ كبير من اللاعبين، بجانب أننا نواجه نقصاً كبيراً في صفوف المنتخب، وهو ما دفعنا للتغيير في الأمتار الأخيرة قبل السفر لصعوبة مغادرة بعض اللاعبين معنا لظروف عملهم، والمجموعة الحالية في المنتخب تجتهد من أجل الظهور في البطولة بالشكل المشرف، والأهم أننا حققنا أول خطوة، بالمشاركة في البطولة الآسيوية للمرة الأولى ».