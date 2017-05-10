قافلة تنظيم «القفال 27» تتوجه إلى صير بونعير

دبي (الاتحاد)

تتوجه إلى جزيرة صير بونعير صباح اليوم، قافلة اللجنة المنظمة لسباق القفال الـ 27 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية السبت المقبل.

وتضم القافلة وفد المقدمة للقطع البحرية التي تنقل اللجنة المنظمة وأعضاء اللجان العاملة، ومنها اليخت «زعبيل» الذي يقل أعضاء اللجنة المنظمة والعمليات والسيطرة، إضافة إلى اليخت «فتح»، والذي يمثل المستشفى الميداني العائم ويقل أفراد الطاقم الطبي والمسعفين وطبيب طوارئ.

ومن المنتظر أن تلحق بوفد اللجنة المنظمة صباح يوم غد، الباخرة «الشندغة» والتي تقل فريق شبكة قنوات دبي وطاقم قناة دبي الرياضية التي ستتولى نقل السباق، في إطار تواصلها المستمر مع الحدث منذ التأسيس.

وكان مقر النادي في الميناء السياحي قد شهد حركة دائمة طوال الأيام الماضية مع قدوم النواخذة والملاك للتسجيل للمشاركة في السباق الكبير واستكمال الإجراءات المطلوبة، إضافة إلى تسلم إجازات التفرغ واللوائح الخاصة بالمشاركة، وإبراز كذلك الأوراق المطلوبة التي تخص ملكية السفينة وقارب القطر، وقد أكملت لجنة التسجيل مهمتها بنجاح.