تشكيل مجلس أمناء مؤسسة «بنك الإمارات للطعام»

دبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (17) لسنة 2017 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، برئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: مدير عام بلدية دبي، نائباً للرئيس، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري، والمدير التنفيذي للإمارات لتموين الطائرات لدى مجموعة طيران الإمارات، والمدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون لدى مؤسسة دبي للإعلام، والمدير التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، كما يضم المجلس ممثلاً عن شركة ماجد الفطيم «كارفور»، ومجموعة جميرا.

ووفقاً للمرسوم، تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن تتم تسمية مُمثّلي الجهات الممثلة في المجلس من قبل مسؤوليها. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.