الإمارات تشارك في اجتماع عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة

القاهرة (وام)

شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الثالث لعملية التشاور العربية الاقليمية حول الهجرة التي بدأت أمس بمقر جامعة العربية في القاهرة بحضور ممثلي الجهات العربية المعنية.

ترأس العقيد عيسى سالم القايدي وفد الدولة الذي ضم الرائد عبد الرحمن جاسم الظاهري ممثلين عن وزارة الداخلية.

وحذرت ايناس الفرجاني مديرة إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة بالجامعة العربية من خطورة الهجرة غير النظامية في المنطقة العربية وخاصة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا مشددة على أنها أصبحت تفرض نفسها بقوة بسبب زيادة وتيرتها وكثرة ضحاياها والطبيعة المختلطة لها.

ولفتت في كلمة الأمانة العامة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع إلى أن ظاهرة الهجرة غير النظامية تشمل مهاجرين لأسباب اقتصادية وفارين من النزاعات والصراعات كما أنها أصبحت تضم نساء وأطفالا .

وأوضحت أن عملية التشاور العربية الاقليمية حول الهجرة تم انشاؤها بقرار صادر من مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في سبتمبر 2014 وعقدت أول اجتماع لها في ابريل 2015 مشيرة إلى أنه تم اطلاقها رسميا في الاجتماع العالمي الخامس لرؤساء وأمانات العمليات التشاورية الاقليمية بشأن الهجرة في أكتوبر 2015 حيث حققت العديد من الانجازات ونجحت في الخروج بموقف عربي موحد من الموضوعات المطروحة على الساحة الدولية ، خلال العامين الماضيين والمتعلقة بقضايا الهجرة واللجوء.

ودعت الى عقد اجتماع استثنائي لعملية التشاور خلال الاسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل بحيث تعرض مخرجات هذا الاجتماع في المشاورات الاقليمية المزمع عقدها في نهاية سبتمبر 2017 من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) والمنظمة الدولية للهجرة حول الاتفاق العالمي للهجرة الامنة والمنظمة والنظامية.