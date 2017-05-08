الإمارات تشارك في اجتماع عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة

القاهرة (وام)
شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الثالث لعملية التشاور العربية الاقليمية حول الهجرة التي بدأت أمس بمقر جامعة العربية في القاهرة بحضور ممثلي الجهات العربية المعنية.
ترأس العقيد عيسى سالم القايدي وفد الدولة الذي ضم الرائد عبد الرحمن جاسم الظاهري ممثلين عن وزارة الداخلية.
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ولفتت في كلمة الأمانة العامة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع إلى أن ظاهرة الهجرة غير النظامية تشمل مهاجرين لأسباب اقتصادية وفارين من النزاعات والصراعات كما أنها أصبحت تضم نساء وأطفالا .
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ودعت الى عقد اجتماع استثنائي لعملية التشاور خلال الاسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل بحيث تعرض مخرجات هذا الاجتماع في المشاورات الاقليمية المزمع عقدها في نهاية سبتمبر 2017 من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) والمنظمة الدولية للهجرة حول الاتفاق العالمي للهجرة الامنة والمنظمة والنظامية.