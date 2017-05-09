فنزويلا: المعارضة ترفض تشكيل جمعية تأسيسية

كراكاس (أ ف ب)

رفض تحالف المعارضة في فنزويلا رسمياً أمس، اقتراح الرئيس نيكولاس مادورو تشكيل جمعية تأسيسية لتعديل الدستور، مؤكداً أنه لن يشارك في هذه العملية، وسيدعو أنصاره إلى مقاطعتها.

وكان عدد من أعضاء المعارضة رفضوا من قبل هذا الاقتراح، لكن تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» لأحزاب المعارضة أعلن رسمياً أمس الأول هذا الموقف.

وقال انريكي كابريليس المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأحد أبرز قادة المعارضة، «لا يمكننا المشاركة في عملية غير شرعية».

وأضاف في مؤتمر صحفي في كراكاس مع عدد من المسؤولين الآخرين في التحالف «هناك دستور، ولا يمكن أن تلغيه الحكومة بالقوة»، متهماً الرئيس مادورو بمحاولة التهرب من الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة سيخسرها.

وتعتــبر المعارضــة الإجراءات التي قـــررها مادورو لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية غير قانونية. وسيتم اختيار عدد منهم بالاقتراع العام، لكن في عمليات تصويت تنظم في كل من قطاعات المجتمع.

وقال كابريليس، إن المعارضة لن تشارك في اجتماع يتعلق بالجمعية التأسيسية في قصر ميرافلوريس الرئاسي (أمس الاثنين) دعا إليها الياس حوا وزير التربية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة إعداد العملية.

وبدلاً من حضور الاجتماع، سيحاول المعارضون القيام بمسيرة إلى مقر وزارة التربية في وسط كراكاس للتعبير عن رفضهم.ولم تتمكن تجمعات المعارضة في الأيام الأخيرة من الدخول إلى وسط العاصمة بسبب قوات الأمن المنتشرة بكثافة.

ويثير مشروع الجمعية التأسيسية انتقادات حادة في الخارج أيضاً. وقد اعتبرت المكسيك وإسبانيا والولايات المتحدة أن عملية من هذا النوع لتعديل الدستور، تتطلب اقتراعاً عاماً.