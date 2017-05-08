المعارضة السورية تتمسك بمطلب إسقاط النظام

إسطنبول (وكالات)

أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض سيف أمس، أن التطورات على الصعيد الميداني والتطورات الإقليمية لن تغيرا المطالب بتحقيق انتقال سياسي كامل، يتضمن في المقدمة إسقاط نظام الأسد ورموزه.

وقال سيف في تصريح صحفي نشره الموقع الرسمي للائتلاف إن هناك إجماعاً عند كل قوى الثورة والمعارضة بأن «الأسد لا يمكن قبوله في أي مرحلة انتقالية أو فيما بعد، لا هو ولا أعوانه»، ووصف الائتلاف الوطني بأنه «أكثر جسم مقنع للمعارضة السورية»، مشيراً إلى ضرورة إصلاحه والتي يعتبرها «أولوية». وأضاف أن «خطته القادمة هي أن يقوم الائتلاف بالدور الذي وجد من أجله، إذ وجد في 11 نوفمبر 2012 ليكون قيادة للشعب السوري ويحشد كل الإمكانيات لإسقاط النظام ويؤمن الخدمات والاحتياجات للشعب السوري في المناطق المحررة».