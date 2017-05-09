إضراب الأسرى الفلسطينيين يدخل يومه الـ 23

عبدالرحيم حسين (القدس المحتلة)

يدخل الأسرى الفلسطينيون المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال اليوم، يومهم الثالث والعشرين احتجاجاً على انتهاكات إدارة السجون الإسرائيلية، وللمطالبة بإحقاق حقوقهم والاستجابة لمطالبهم.

ووصل عدد الأسرى المضربين إلى ما يقارب 1800 أسير، فيما تواصل إسرائيل إجراءاتها وممارساتها الوحشية والقمعية بحقهم لإفشال المعركة.

وتزداد الخطورة على صحة الأسرى المضربين، إذ تزداد حالات فقدان الاتّزان وانخفاض الضغط وانخفاض نبضات القلب وضمور العضلات.

وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، أن الأسرى ماضون في إضرابهم، وأن الاحتلال يحاول كسر الإضراب بالقوة. ورغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية السماح للمحامين بزيارة الأسرى، إلا أن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، أكدا أن الاحتلال يمنع عن الأسرى زيارة المحامين أو التواصل مع ذويهم أو أحد من العالم الخارجي، ويتكتم على ما يجري داخل السجون والمعازل.

ويوم الجمعة الماضي، وفي محاولة لكسر إرادة الأسرى، قامت إسرائيل بتلفيق شريط فيديو مصور في تاريخ غير معروف، وغير واضح لقائد إضراب الكرامة، مروان البرغوثي، تتهمه فيها بالأكل داخل زنزانته، وأدخلت عليه لقطات استعملت العام 2004 وأخرى غير واضحة. ويظهر الشريط المصور لقطة للبرغوثي يتناول فيها الملح فقط.

وقالت فدوى البرغوثي، زوجة مروان، إن إسرائيل استخدمت أسلوباً دنيئاً وقذراً بنشر فيديو ملفق لزوجها في سجن «الجلمة».

بدوره، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن نشر الفيديو الملفق لم يشكل أي مفاجأة، إذ كان من المتوقع أن تمارس إسرائيل الأكاذيب والتضليل في هذه المرحلة الحساسة من الإضراب، مُؤكداً أن من قام بتوزيع الفيديو والقنوات الإعلامية التي تعاطت معه، تمثل فقط أجهزة «إسرائيل» العسكرية، وهي ذراع للمستوى السياسي الذي يقود المعركة ضد الأسرى وإضرابهم.