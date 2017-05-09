إضراب الأسرى الفلسطينيين يدخل يومه الـ 23

عبدالرحيم حسين (القدس المحتلة)
يدخل الأسرى الفلسطينيون المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال اليوم، يومهم الثالث والعشرين احتجاجاً على انتهاكات إدارة السجون الإسرائيلية، وللمطالبة بإحقاق حقوقهم والاستجابة لمطالبهم.
ووصل عدد الأسرى المضربين إلى ما يقارب 1800 أسير، فيما تواصل إسرائيل إجراءاتها وممارساتها الوحشية والقمعية بحقهم لإفشال المعركة.
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وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، أن الأسرى ماضون في إضرابهم، وأن الاحتلال يحاول كسر الإضراب بالقوة. ورغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية السماح للمحامين بزيارة الأسرى، إلا أن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، أكدا أن الاحتلال يمنع عن الأسرى زيارة المحامين أو التواصل مع ذويهم أو أحد من العالم الخارجي، ويتكتم على ما يجري داخل السجون والمعازل.
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وقالت فدوى البرغوثي، زوجة مروان، إن إسرائيل استخدمت أسلوباً دنيئاً وقذراً بنشر فيديو ملفق لزوجها في سجن «الجلمة».
بدوره، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن نشر الفيديو الملفق لم يشكل أي مفاجأة، إذ كان من المتوقع أن تمارس إسرائيل الأكاذيب والتضليل في هذه المرحلة الحساسة من الإضراب، مُؤكداً أن من قام بتوزيع الفيديو والقنوات الإعلامية التي تعاطت معه، تمثل فقط أجهزة «إسرائيل» العسكرية، وهي ذراع للمستوى السياسي الذي يقود المعركة ضد الأسرى وإضرابهم.