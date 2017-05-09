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«التحالف»: الانقلابيون ينشرون ألغاماً في سواحل اليمن
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تاريخ النشر: الثلاثاء 09 مايو 2017

عقيل الحلالي- وام (صنعاء - الرياض)

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أمس الاثنين ، نجاح سفن القوات البحرية الملكية السعودية التابعة لقوات التحالف المشتركة، في رصد عدد من الألغام البحرية في السواحل اليمنية بالقرب من ميناء ميدي (شمال غرب) المطل على البحر الأحمر، موضحةً في بيان أن الفرق المختصة أجرت فحصاً لهذه الألغام، تبين من خلاله أنها مصنعة بطريقة ووسائل بدائية، وأن زراعتها في هذه الأماكن من أساليب الميليشيات الانقلابية التي تعمدت نشرها في السواحل اليمنية.

وشددت قيادة التحالف على مخاطر هذه الألغام التي تهدد سلامة وحركة الملاحة الدولية والتجارية، وسفن الإغاثة والمساعدات الداخلة إلى المدن والمحافظات اليمنية خاصة أنها طافية في اتجاه تلك الممرات، مؤكدة: «إن هذا النوع من الألغام يعتبر مخالفة للقوانين الدولية، نظراً لما تشكله من خطورة بالغة على السفن الدولية، وتهديد صريح لإعاقة الممرات الملاحية الاستراتيجية».

وتسيطر القوات اليمنية الحكومية المدعومة من التحالف العربي على ميناء ميدي منذ أواخر العام 2015، إلا أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لا تزال تتمركز في جنوب المدينة على طول الشريط الساحلي وصولاً إلى ميناء الحديدة الاستراتيجي. وقصفت مقاتلات التحالف العربي أمس مواقع وتجمعات للميليشيات الانقلابية في ميدي ومدينة حرض المجاورة وهي معبر حدودي بري رئيسي بين اليمن والسعودية.

وأصابت ثلاث غارات مواقع للمتمردين في منطقة المزرق شمال حرض قرب الحدود السعودية، كما طال القصف الجوي للتحالف أهدافاً عسكرية للميليشيات بالقرب من الساحل الغربي الجنوبي وفي محيط معسكر خالد بن الوليد الذي يسيطر عليه الحوثيون ويبعد 40 كيلومتراً إلى الشرق عن مدينة المخا الساحلية في غرب محافظة تعز (جنوب غرب) وحررتها قوات يمنية بمساعدة التحالف العربي في 7 فبراير الماضي.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن ضربات جوية استهدفت صباح أمس مواقع وتعزيزات للميليشيات في منطقة الحريشية جنوب غرب الهاملي شمال معسكر خالد، حيث استمرت أمس في محيطه المعارك مع استمرار تقدم القوات الحكومية لانتزاع السيطرة عليه في إنجاز عسكري سيمهد للوصول إلى وسط تعز وجنوب محافظة الحديدة ثاني أهم موانئ البلاد ويهيمن الانقلابيون عليه منذ أواخر العام 2014. وأعلنت المقاومة الشعبية في الحديدة أمس مسؤوليتها عن مصرع عنصرين من الميليشيات الحوثية وإصابة اثنين بهجومين وقعا مساء الأحد في مدينة الحديدة التي باتت تشهد عمليات عسكرية شبه يومية تستهدف مسلحي الحوثي. ... المزيد
     
 

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