جاستين بيبر يظهر في برنامج تلفزيوني هندي

نيودلهي (د ب ا)

من المقرر أن يجري المخرج الهندي كاران جوهر حوارا تلفزيونيا مع المغني الكندي الشهير جاستين بيبر أثناء زيارته للهند. ومن المقرر أن يزور بيبر الهند للمرة الأولى الأسبوع الجاري، حيث سيحيي حفلاً غداً الأربعاء.

وقال مصدر لصحيفة «انديان اكسبريس» أمس الأول الاثنين، إذا صارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن كاران سوف يستضيف بيبر في أولى حلقات الموسم السادس من برنامجه «كوفي وذ كاران». يذكر أن كاران استضاف من قبل عددا من النجوم الغربيين ومنهم ريتشارد جير وهيو جاكمان في برنامجه الحواري. وذكرت الصحيفة أن أكثر من 500 شرطي تم تكليفهم بتوفير الأمن لمغني البوب الشهير أثناء وجوده في الهند.

ومن المقرر أن يحيي بيبر الحفل في استاد «دي واي باتيل»، حيث من المتوقع حضور ما لايقل عن 45 ألف شخص.