العين (الاتحاد)

حسم العين صدارة المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا بفوزه المستحق أمام ضيفه بونيودكور الأوزبكي 3/&rlm&rlm صفر أمس على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة، ورفع «الزعيم» رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة ليضمن بطاقة التأهل الأولى بجانب الأهلي السعودي الذي حل ثانياً برصيد 11 نقطة بفوزه أمام ضيفه ذوب آهن الإيراني 2/&rlm&rlm صفر، ضمن الجولة ذاتها أمس، وبقي الأخير ثالثاً برصيد 7 نقاط مقابل 3 لبونيودكور المتذيل.

وسجل ناصر الشمراني في الدقيقة 34، وعمر عبد الرحمن 76، والبديل إبراهيما دياكيه في الدقيقة 90، أهداف «الزعيم» والذي نجح في حسم تأهله لدور الستة عشر للمرة الرابعة على التوالي منذ نهاية الجولة قبل الماضية «الخامسة» بفوزه على مضيفه ذوب آهن الإيراني 3/&rlm&rlm صفر.

وينتظر العين الذي برهن على أفضليته «القارية» بعدما حافظ على سجله بالخسارة في مباراة واحدة من أصل آخر 20 مواجهة على ملعبه في أبطال آسيا، وصيف المجموعة الأولى، والذي تحسم هويته الليلة من خلال مباراتي الأهلي ولوكومتيف الأوزبكي، والتعاون واستقلال طهران، حيث يخوض «الزعيم» مباراته الأولى خارج قواعده يوم 22 مايو الحالي، فيما ستكون مباراة الإياب على استاد هزاع بن زايد يوم 29 مايو الحالي، ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من خمس مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الاستقلال، مقابل 5 نقاط لكل من التعاون ولوكوموتيف.

استهل الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين، الذي افتقد جهود المدافع إسماعيل أحمد، ولاعب الارتكاز أحمد برمان بداعي الإيقاف المباراة بتشكيلة ضمت خالد عيسى في حراسة المرمى، ورباعي خط الدفاع سالم العزيزي، سعيد جمعة، مهند العنزي، خالد عبدالرحمن، وفي الارتكاز محمد خلفان والكوري الجنوبي لي ميونج، ولعب من أمامهم الثلاثي كايو، عمر عبد الرحمن، واسبريلا، بجانب السعودي ناصر الشمراني في المقدمة الهجومية.