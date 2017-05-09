«العويس الثقافية» تستضيف نزار قباني 11 الجاري

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم مؤسسة العويس الثقافية، يومي الأربعاء والخميس (10 و11) مايو الجاري، ندوة عن الشاعر الراحل نزار قباني تحت عنوان: «الرسم بالكلمات». يشارك فيها الدكاترة: فاطمة الصايغ، بروين حبيب، سمر روحي الفيصل، شريف الجيار، علوي الهاشمي، محمد شاهين، عفاف البطاينة، أحمد برقاوي، نزار أبو ناصر، حبيب غلوم، بالإضافة إلى الكُتّاب: علي عبيد، عادل خزام، فتحية النمر. كما توزع المؤسسة خلال الندوة كتاب «نزار قباني.. قصائد مغناة».

وتناقش الندوة عدداً من البحوث، حيث تناقش الجلسة الأولى، في السابعة مساء الأربعاء، بحثا بعنوان: «الأنا في شعر نزار قباني» للدكتور أحمد برقاوي، و«لا النوافير تتعب.. ولا ماء دمشق ينتهي» لعلي عبيد، وتديرها الدكتورة فاطمة الصايغ.

وتقام الجلسة الثانية في 08:15 مساءً، وتناقش بحث «نزار قباني.. لمن يغني الكناري!» للدكتور محمد شاهين، و«نثر القباني.. الوجه الآخر للإبداع» للدكتور سمر روحي الفيصل، و«السعي وراء الحرية شعرياً» للدكتورة عفاف البطاينة، ويدير الجلسة الشاعر عادل خزام.

أما الجلسة الأولى، من اليوم الثاني، والتي تقام في 07:00 مساءً، فتناقش «ملامح من الهالة النزارية» للدكتور نزار أبو ناصر، و«نزار قباني.. المفارقة الصارخة» اعتراف نقدي» للدكتور علوي الهاشمي، وتديرها الكاتبة فتحية النمر. وتخصص الجلسة الثانية التي تقام في 08:15 مساءً لمناقشة بحث الدكتور شريف الجيار: «ديوان سيبقى الحب سيدي.. تمرد جمالي ورفض للموروث»، ثم بحث للدكتورة بروين حبيب بعنوان «تقنيات التعبير في شعر نزار قباني»، ويدير الجلسة المسرحي حبيب غلوم.