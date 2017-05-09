مارادونا يرفض مراجعة بنود عقده مع الفجيرة قبل التوقيع

علي معالي (دبي)

رفض مارادونا المدير الفني الجديد لنادي الفجيرة مراجعة العقد قبل التوقيع عليه رسمياً مساء أمس الأول في مقر النادي بالفجيرة، حيث قال مارادونا عندما طلب منه عبدالله قانون المدير التنفيذي للنادي مراجعة العقد قبل التوقيع عليه: «تكفيني الكلمة التي تحدثت معكم بشأنها، وثقتي في السلام باليد والمصحوبة بكلمة أكبر عندي من عقد موثق».

وهذا الكلام دفع عبدالله قانون إلى طلبه مجدداً بأن يراجع مارادونا بنود العقد، لأنه لم تتم مراجعة البنود من جانب المحامي الخاص بمارادونا لعدم وجوده في الوقت الراهن.

كان التفاوض مع مارادونا قد بدأ قبل 30 يوماً تقريباً، ولكن الاتفاق على البنود النهائية تم في زمن قياسي مدته 48 ساعة، وما دفع مارادونا إلى قول عبارته بأن السلام باليد والكلمة أهم من العقد في الاجتماع الخاص الذي تم مع الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة والتفاهم الكبير على أهداف المرحلة المقبلة مما جعل مارادونا لا يراجع أي بنود.

وتكشف «الاتحاد» بعض الخيوط الخاصة بهذا الصفقة، التي جاءت مدوية على مستوى العالم، حيث لعب وكيل اللاعبين جاسم السويدي ومعه ناصر كشواني دوراً مهماً بدعم قوي من الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي لرغبة الأخير في أن ينقل فريقه إلى مرحلة مهمة في تاريخه من كل النواحي، وأصبح الاتفاق الكبير بين الشيخ مكتوم ومارادونا هو التحدي الكبير في الفترة المقبلة.

وكانت المفاوضات المبدئية قد بدأت من قرابة شهر بين شد وجذب بين الطرفين حتى تم الاجتماع مع «الأسطورة» في مقر إقامته بدبي الأربعاء الماضي، وتم خلالها الاتفاق على بعض الأمور الخاصة، وبعد 48 ساعة تم التوقيع، حيث قام وفد خاص طرف مارادونا بزيارة الفجيرة والاجتماع على أرض الواقع مساء السبت الماضي، وبعدها بـ24 ساعة تم الإعلان الرسمي عن حضور الأسطورة بين جدران نادي الفجيرة.

من جانبه بدأ مارادونا في تجميع الكثير من المعلومات فور الاجتماع الذي تم الأربعاء الماضي في دبي، وبعد التعاقد الرسمي طلب الكثير من البيانات عن اللاعبين والفريق، وفور عودته من كونجرس «الفيفا»، المنعقد حالياً بالبحرين سيبدأ مارادونا في دراسة وبحث مستقبل الفريق مع المعنيين بنادي الفجيرة.

وفي تصريحات خص بها مارادونا صحيفة «الاتحاد»، قال: «الحديث الودي مع الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي معي بشأن مستقبل الفريق جعلني لا أنظر مطلقاً لأي بند من بنود التعاقد لثقتي الكبيرة في أنني سألقى الدعم الذي ننشده جميعاً من أجل مستقبل أفضل لكرة القدم بالنادي، وعلينا جميعاً أن نستعد لخوض مرحلة التحدي المقبلة، وثقتي كبيرة في أننا سنكون فريقاً قوياً لديه طموحات مستقبلية كبيرة، وأنه من خلال زيارتي لمنشآت النادي من صالة جيم وغرف خلع الملابس وملعب الفريق فإنها مؤشرات إيجابية للغاية تؤكد أن الأساس الموجود على أعلى مستوى، أما بقية الأمور على أرض الواقع والملعب فهي من صميم العمل الفني الذي سنسعى من خلاله إلى تقديم الأفضل لمصلحة النادي».

أما وكيل اللاعبين جاسم السويدي فقد تفاجأ بأن مارادونا يقوم بالتوقيع، وأنه اعتقد في البداية أنه يوقع على كرة للنادي أو خلافه، وقال جاسم: «لم أرَ في حياتي سهولة من لاعب أو مدرب بهذه الطريقة التي قام بها مارادونا مع نادي الفجيرة واستشعرت ذلك بسبب اللقاء الجميل الذي تم قبل التوقيع بين الشيخ مكتوم والأسطورة».