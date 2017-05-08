بالفيديو.. طائرة أميركية تهبط بعد مهمة سرية دامت عامين

رويترز

ذكر سلاح الجو الأميركي أن طائرته التجريبية (إكس-37بي) هبطت في مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا التابع لإدارة الطيران والفضاء (ناسا) بعد الانتهاء من مهمة سرية استمرت نحو عامين.

وقال سلاح الجو،ة في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الطائرة غير المأهولة التي تشبه مكوكا فضائيا مصغرا هبطت على مدرج كان يستخدم لهبوط مكاكيك الفضاء المتوقفة عن العمل حاليا.

وانطلقت الطائرة الفضائية، التي بنتها شركة "بوينج"، في مايو 2015 من محطة سلاح الجو القريبة في "كيب كنافيرال" على متن الصاروخ أطلس5 الذي بنته يونايتد لونش أليانس، وهي شراكة بين لوكهيد مارتن وبوينج.

وأجرت (إكس-37بي)، وهي إحدى طائرتين من نفس الطراز بأسطول سلاح الجو، تجارب غير محددة لأكثر من 700 يوم في المدار. وكانت رابع وأطول مهمة حتى الآن للبرنامج السري الذي يديره مكتب القدرات السريعة بسلاح الجو.