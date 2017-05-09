خبراء دوليون يحددون من الشارقة ملامح ثورة الاقتصاد الرقمي

ماجد الحاج (الشارقة)

انطلقت أمس في الشارقة فعاليات مؤتمر «يورومني الإمارات الشارقة 2017»، بمشاركة 35 متحدثاً من صانعي السياسات الاقتصادية والاستراتيجيين المتخصصين في قطاعات التمويل والاستثمار والتشريعات المالية، ومديري محافظ الاستثمار من القطاعين العام والخاص من الإمارات، وعدد من دول العالم، وبحضور أكثر من 350 متخصصاً في الاقتصاد والاستراتيجية والابتكار.

وعقد مؤتمر «يورومني الإمارات: الشارقة 2017» برعاية من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وحضور الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، وتنظيم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع مؤسسة «يوروموني كونفرنسز» ذراع الفعاليات التابعة لمؤسسة «يوروموني» البريطانية، التي تمثل مصدراً عالمياً موثوقاً لأحدث البيانات والتحليلات الاقتصادية والاستثمارية.

ويكتسب المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «التمويل والاستثمار لأجل اقتصاد مبتكر» أهميته من الموضوعات التي سيتناولها بالبحث والدراسة، فضلاً عن القيمة التي تحملها أسماء المتحدثين فيه من الخبراء الاقتصاديين والتنفيذيين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل المصارف والطيران والمناطق الحرة والاستثمار، والطاقة وغيرها.

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