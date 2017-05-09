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خلال فعاليات اليوم الأول من «يورومني الإمارات: الشارقة 2017»

خبراء دوليون يحددون من الشارقة ملامح ثورة الاقتصاد الرقمي

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تاريخ النشر: الثلاثاء 09 مايو 2017

ماجد الحاج (الشارقة)

انطلقت أمس في الشارقة فعاليات مؤتمر «يورومني الإمارات الشارقة 2017»، بمشاركة 35 متحدثاً من صانعي السياسات الاقتصادية والاستراتيجيين المتخصصين في قطاعات التمويل والاستثمار والتشريعات المالية، ومديري محافظ الاستثمار من القطاعين العام والخاص من الإمارات، وعدد من دول العالم، وبحضور أكثر من 350 متخصصاً في الاقتصاد والاستراتيجية والابتكار.

وعقد مؤتمر «يورومني الإمارات: الشارقة 2017» برعاية من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وحضور الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، وتنظيم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع مؤسسة «يوروموني كونفرنسز» ذراع الفعاليات التابعة لمؤسسة «يوروموني» البريطانية، التي تمثل مصدراً عالمياً موثوقاً لأحدث البيانات والتحليلات الاقتصادية والاستثمارية.

ويكتسب المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «التمويل والاستثمار لأجل اقتصاد مبتكر» أهميته من الموضوعات التي سيتناولها بالبحث والدراسة، فضلاً عن القيمة التي تحملها أسماء المتحدثين فيه من الخبراء الاقتصاديين والتنفيذيين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل المصارف والطيران والمناطق الحرة والاستثمار، والطاقة وغيرها.

مناخات التغيير

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، في كلمة ألقاها في مستهل المؤتمر، بالنيابة عن معالي عبيد حميد الطائر، وزير الدولة للشؤون المالية: «شهد العقدان المنصرمان تطورات تكنولوجية متسارعة، مكنت القطاع الخاص من اقتناص الفرص، والتغلّب على القطاع العام الذي تأخر بدوره عن ركب التطور التكنولوجي في العديد من البلدان، نظراً للركود الذي خيّم على هيكلته الحكومية والبيروقراطية، ما خلق حالة من الإرباك، أدت إلى اختفاء شركات عملاقة، وبروز شركات أخرى جديدة محلّها، تتمتّع بنماذج أكثر اختلافاً عن سابقاتها، وربما يدلل على ذلك تغلّب شركة تيسلا الحديثة العهد على شركة فورد العملاقة، والأمر ذاته على عدد من الشركات الكبرى الأخرى». ... المزيد
     
 

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