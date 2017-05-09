«أبوظبي العالمي» يستعد لاستضافة «تحدي سيتي العالمي للتكنولوجيا المالية»

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، لاستضافة فعالية «تحدي سيتي للتكنولوجيا من أجل النزاهة» (تي 4 آي)، الحدث العالمي، المنظم بالتعاون مع مجموعة «سيتي» المصرفية، لاستعراض التطبيقات المبتكرة للتكنولوجيا المالية، والذي يقام في العاصمة أبوظبي يوم 15 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 15 فريقاً للتكنولوجيا المالية من المتأهلين للتحدي من مختلف دول العالم، والذين سيعرضون تطبيقاتهم وحلولهم المميزة أمام لجنة تحكيم متخصصة تضم عدداً من كبار المسؤولين في مجموعة «سيتي» وقادة القطاع المالي العالمي.

وتعد فعالية تحدي «تي 4 آي»، مبادرة تشاركية عالمية تقودها مجموعة «سيتي» المصرفية، لتحفيز تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، تعزز من معايير وممارسات النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد المالي في القطاعين العام والخاص، وذلك بالتعاون مع شركاء من المؤسسات العامة والأطراف المعنية. وتتيح الفعالية للهيئات والمؤسسات العامة فرصة التعرف إلى الأفكار المبتكرة المطروحة، ولقاء مطوري الحلول التكنولوجية الفعالة التي ترتقي بجوانب شفافية وكفاءة العمل والخدمات المقدمة، كما تمكن المشاركين من الاستفادة من توافر الدعم والبنية التحتية المواتية، لتطوير حلول متخصصة تلبي احتياجات السوق المحلي.

واستقبل التحدي هذا العام أكثر من 1000 طلب مشاركة، من 305 مدن حول العالم، حيث ستتمكن 103 فرق متأهلة من استعراض حلولها، ضمن برنامج «مسرعات تي 4 آي» في إحدى المدن العالمية الست التي تستضيف فعاليات التحدي، والتي تشمل إلى جانب أبوظبي مدن، بيونس آيرس، ودبلن، وحيدر آباد، ومكسيكو سيتي، وسنغافورة . ويأتي دعم سوق أبوظبي العالمي هذه الفعالية كإحدى المبادرات ضمن فعاليات أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي» 2017.

ويستضيف سوق أبوظبي العالمي فعاليات التحدي في مقره الرئيس في جزيرة المارية، المنطقة المالية الحرة في أبوظبي، حيث تتماشى أهداف هذه المبادرة مع الالتزام المستمر طويل الأمد لأبوظبي، والخطة الاستراتيجية لسوق أبوظبي العالمي، لتطوير منصة مفتوحة ومتكاملة ومستدامة للتكنولوجيا المالية، تعزز بناء مجتمع حيوي وبيئة مواتية لتلبية احتياجات مجتمعات المال والأعمال المحلية والعالمية كافة.

وتعد أبوظبي المدينة الوحيدة الممثلة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن المدن العالمية الست المستضيفة لفعاليات التحدي هذا العام. وتسعى الإمارة لأن لتصبح المركز الرئيس للتكنولوجيا المالية في المنطقة، وأحد أبرز المراكز في العالم من خلال برامج ومبادرات عدة، يقودها سوق أبوظبي العالمي، كما تم تصنيفها مؤخراً ضمن تقرير صادر عن «ديلويت»، شركة الدراسات والاستشارات المالية العالمية، بالشراكة مع الاتحاد العالمي لمراكز التكنولوجيا المالية، على رأس تصنيف مراكز التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لجهودها المستمرة في ازدهار القطاع المالي.