خسائر «دار التكافل» تتراجع 36%

دبي (الاتحاد)

تراجعت خسائر شركة «دار التكافل» المدرجة في سوق دبي المالي خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 36.2% من العام 2017، وفقا للبيانات المالية للشركة.

وحسب البيانات، بلغت خسائر الشركة خلال الفترة 5.42 مليون درهم، مقابل خسائر بقيمة 8.49 مليون درهم في الربع المماثل من 2016.

وأوضحت البيانات أن صافي إيرادات التكافل ارتفعت 36.1%، لتصل إلى 41.14 مليون درهم للربع الأول من 2017، مقارنةً بنحو 30.22 مليون درهم للربع الأول من العام الماضي. وكانت الشركة تحولت للربحية في نهاية العام 2016، لتصل إلى 5.08 مليون درهم، مقابل خسائر عن الفترة ذاتها من العام 2015 البالغة 7.14 مليون درهم.