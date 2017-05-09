يوسف العربي (دبي)

تراجع معدل أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات بنسبة 12.5% في شهر أبريل الماضي، مقارنة بمعدل الأسعار في شهر يناير من العام ذاته، وذلك نتيجة تزايد وتيرة المنافسة بين شركات التأمين بعد استيعابها لوائح ونظم التسعير الجديدة الصادرة عن هيئة التأمين، حسب مديري شركات تأمين ووساطة.

وأوضح هؤلاء أن مستويات أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات تراجعت بنسبة 15% في شهر أبريل الماضي، مقارنة بمستوياتها خلال شهر يناير من العام ذاته، فيما تراجع متوسط أسعار وثائق التأمين «ضد الغير» بنسبة 10% خلال الفترة المشار إليها.

وقالوا إن معظم شركات التأمين العاملة في الدولة قامت عقب تطبيق النظام الجديد لتسعير وثائق المركبات بفرض أسعار تأمين مرتفعة تلامس الحدود العليا المسموح بها في التعرفة التي أصدرتها هيئة التأمين، وذلك إما بدافع الرغبة في حصد المزيد من المكاسب عبر بيع الوثائق بأسعار أعلى، أو بسبب تخوف بعض الشركات من تكبد خسائر نتيجة المخاطر الإضافية التي تضمنتها الوثيقتان الجديدتان.

وأكد محمد مظهر حمادة، رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، مدير عام شركة العين الأهلية للتامين، لـ «الاتحاد» أن تراجع مستويات أسعار وثائق التأمين «الشامل»، و«ضد الغير» على السيارات مؤخراً يأتي في إطار عودة المنافسة القوية بين نحو 48 شركة تأمين تصدر وثائق تأمين السيارات في الدولة.