«إكسبو دبي» يستضيف غداً «لقاء المشترين»

دبي (وام)

يستضيف «إكسبو 2020 دبي» غداً أول حلقة من سلسلة فعالياته الجديدة التي ينظمها تحت عنوان «لقاء المشترين». وأوضح مكتب «إكسبو 2020 دبي» أمس أن هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للقاء كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، وعرض ما لديها من منتجات ومزايا أمامها لإمكانية إيجاد تعاون بينها حالياً ومستقبلاً.

وقالت منال البيات، نائب رئيس أول دمج وتطوير الأعمال في «إكسبو 2020 دبي»، إن السعي خلال العام الحالي يهدف إلى ترسية عقود ومناقصات على الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة ملياري درهم، حيث ستساهم فاعلية «لقاء المشترين» في تحقيق هذه المساعي كما ستتعرف الشركات الصغيرة والمتوسطة على فرص إكسبو الحالية والمستقبلية، وتعزيز تعاونها مع قطاع الأعمال خلال فترة التحضير والاستعداد، وصولاً إلى العام 2020، وتسهيل الوصول إلى سلسلة التوريد، وتعزيز الحوار وتبادل الأفكار، ومشاركة الخبرات.